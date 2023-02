¡Sin límite! Todo listo para empezar a celebrar San Valentín

EMPIEZA A CELEBRAR SAN VALENTÍN…SIN LÍMITE

Ya viene el 14 de febrero, la fecha perfecta para consentir a los amigos además de tener la oportunidad de intercambiar detalles llenos de corazones; conocido como “Día de San Valentín” o “Día del Amor y la Amistad”, este evento se festeja año tras año a nivel mundial y el tipo de celebración depende de cada región que, si bien son diferentes, todas tienen algo en común, demostrar el cariño a los seres queridos.

En esta edición de Sin Límite conoce porque Aitana es la artista pop del momento y cuáles han sido sus mejores colaboraciones; entérate porque sientes “mariposas en el estómago” cuando se acerca esa persona especial…dime que mascota tienes y te diré como eres y corre ahora que puedes, aléjate de las amistades tóxicas.

LAS FAVORITAS DE AITANA

Su ciudad natal es Barcelona y a la fecha se le considera una de las artistas más conocidas en el panorama pop; su trayectoria aunque reciente es valiosa ya que cuenta con un gran número de colaboraciones con artistas entre ellos Sebastián Yatra, Morat, Eva Luna Montaner, Nicki Nicole y Moderatto ; estuvo nominada para los Grammy Latinos en la categoría de la Mejor Artista Nuevo. La segunda finalista de Operación Triunfo batió récords en el primer año de carrera, recibió dos discos de platino por las ventas de “Tráiler” su EP.

Según los críticos de la industria discográfica, tiene una manera especial de transmitir emociones y es carismática; en el 2021 lanza “Ni una más” una propuesta social que exhorta alzar la voz contra la violencia de género.

Nombre: Aitana Ocaña Morales

Nació: 27 de junio de 1999

Nacionalidad: Española

Padres: Belén Morales y Cosme Ocaña

Canciones populares: “Presiento” con Morat ,“Mon Amour”

Le encanta cocinar

Entre sus snacks favoritos están las aceitunas y las cerezas

Duerme sin calcetines

Le fascina la sopa

Película que más le gusta: Mulán

Por lo general viste con colores neutros

Además de cantante es compositora

Toca el piano

Foto: Pexels

SON REALES…MARIPOSAS EN EL ESTÓMAGO

Esa inquietud que sientes ante situaciones diversas: exponer el proyecto final cuando están presentes todos tus compañeros y por si fuera poco, el profesor o la maestra y hasta invitados de otros grados, tener un examen para el que no estudiaste, asistir a una fiesta donde casi no conoces a nadie, estar frente a esa persona que no sabes bien porqué pero tiene algo especial o pedir permiso a tus padres para una salida que sabes –desde antes- es probable dirán que no; se puede describir como ansiedad pero la sensación es de “mariposas en el estómago”.

Todas esas situaciones son diferentes, pero tienen algo en común que hacen sentir una inquietud en “la panza” que parece que tienes criaturas extrañas dentro y las cuales cobran vida en momentos de emociones intensas como por ejemplo estrés, nerviosismo o enamoramiento.

Estas “mariposas” son millones de células que rodean el tracto digestivo y que actúan como un segundo cerebro abdominal, están vivas y reaccionan de manera inteligente cuando la persona se enfrenta a un hecho que la mente interpreta como amenazante o preocupante.

NADA QUE VER CON EL AMOR

Es el sistema nervioso el que está actuando como mecanismo de defensa; cuando el ser humano se estresa, el cerebro trabaja más para prevenir cualquier tipo de riesgo, por lo tanto, el corazón no entra en este tema pues no hay sentimientos dentro de él.

TU TIENES EL CONTROL

Es un síntoma ante un evento inesperado, por lo tanto, para aliviarlo se debe corregir la causa, reflexionar, intentar calmarse, aceptar la sensación y entender que en pocos segundos pasará; de acuerdo con especialistas en salud mental, comprender que quienes están frente a ti son personas comunes y corrientes con virtudes y defectos, ayudará en el proceso de relajación.

Respira lento

Inhala profundo

Mantén la respiración durante varios segundos

exhala por la boca

Foto: Pexels

DESCUBRE TU PERSONALIDAD, SEGÚN TU MASCOTA

Ya sea que tengas un perro, un gato o un animal exótico en casa, la elección de la especie define algunos rasgos de tu personalidad; mientras que dueños de canes se confiesan como personas relajadas, se dice que quien tiene felinos son seres creativos y aventureros. Según estudios realizados en La Universidad de Oregón en Estados Unidos existen rasgos determinantes entre los que prefieren tener como un miembro más de la familia a gatos o perros.

Algunos aspectos personales que comparten los dueños de mascotas caninas son: energía y gusto por la actividad deportiva; ambos siguen reglas y cumplen con tareas, también suelen ser competitivos y sociables.

En cambio, quienes prefieren tener gatos son personas intelectuales, creativas, exigentes, solitarias y a la vez introvertidas en situaciones sociales; por otra parte, psicólogos afirman que los dueños de peces por lo general son seres humanos felices y tranquilos.

DIME QUE PERRO TIENES…Y TE DIRÉ COMO ERES

Labrador y Golden Retriver

Sociable y leal, te gusta la actividad y estarte moviendo todo el día es lo tuyo; eres el amigo que todos quieren y siempre estás listo para cualquier plan.

Chihuahua

Si te gusta esta raza significa que te sientes feliz siendo como eres, tienes autoestima y sabes conseguir cada objetivo que te propones, aunque si no te gusta algo, te muestras dramático sin importar el momento o quien este a lado.

Pug

Tienes una personalidad arrolladora además de gran carácter, inteligente y alegre además de buen sentido del humor y por lo general destacas en cualquier grupo al que pertenezcas.

French Poodle

Eres de los populares y no te llevas bien con extraños; eres de las personas protectoras de la gente que quieres, te gusta estar acompañado y buscas ser el centro de atención.

Pitbull

Te gusta la actividad física y eres resistente ante la adversidad, eres excelente protector y aunque no lo parezca, también cariñoso, pero no te gusta demostrar tus sentimientos.

Border Collie

Atento, dedicado y responsable así es tu personalidad, tienes grandes aptitudes y en tu clase por lo general obtienes los mejores promedios. Te gusta seguir las reglas y tu capacidad de concentración es increíble.

Pastor Alemán

Como persona te distingues por tener un temperamento fuerte, eres disciplinado y responsable y sabes cuándo obedecer y callar y también cuándo alzar la voz ante algo con lo que no estás de acuerdo y crees tener la razón.