Sin lluvia no hay frijol y maíz para Chihuahua; UCD estima una producción de apenas 10%

En Chihuahua sólo se logró establecer el 10 por ciento de la superficie para la siembra de frijol, ello debido a la falta de humedad y lluvias, lo que significa que no se podrá cubrir la demanda de frijol y en la zona serrana se podría registrar una situación más crítica porque no hay grano para el autoconsumo, explicó Jesús Emiliano García, dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD).

El ciclo parecía normal, sobre todo en la sierra donde se siembra maíz nativo se logró establecer ante la humedad que se registró tras el invierno, pero tampoco creció ante la ausencia de lluvias, por lo que Jesús Emiliano García considera que se deberá reforzar la pequeña ganadería porque será la única alternativa de sobrevivencia para los campesinos o bien emigrar a las ciudades en búsqueda de trabajo.

El líder de la UCD mencionó que están pidiendo al Gobierno del Estado que se implemente un programa de empleo temporal para que los campesinos puedan obtener un ingreso, en lo que la situación para el campo mejora.

El cambio climático ha forzado a los campesinos a modificar el calendario para las siembra, pues la segunda oportunidad de siembra se daba con las lluvias de mayo y junio, cuando no se lograban establecer los maíces nativos se establecía el frijol. Pero tampoco llegaron.

A finales julio y principios de agosto con las lluvias se establece la avena forrajera, una reconversión de cultivo que hicieron desde hace 20 años debido a que en algunos lugares no se registraba la humedad suficiente para establecer el frijol.

En este año, las lluvias no se presentaron y los campesinos decidieron sembrar en seco, aunque se registraron precipitaciones a principios de julio por lo que emergió el frijol, pero luego durante 20 días no se volvieron a presentar lluvias y el frijol murió.

Con la humedad generada por las últimas lluvias, la única alternativa fue establecer la avena forrajera, dado que ya no se pudo sembrar frijol porque con las primeras heladas de octubre se volvería a perder la cosecha. El panorama no es halagador dado que la avena forrajera registra muy poco crecimiento, “si no llueve está en peligro de secarse y tampoco se logrará tener forraje, mucho menos semilla para el próximo año”.

“El cambio climático nos obligó a cambiar fechas de siembra y ahora nos está obligando a cambiar cultivos, ya no sabemos que va a pasar con los cultivos tradicionales”.

En el caso del frijol, es muy poca la superficie sembrada, son alrededor de 10 a 15 mil hectáreas, lo que tendrá un gran impacto debido a que no se podrá abastecer el frijol que requiere la población.

Jesús Emiliano García informó que en Chihuahua se consumen alrededor de 30 mil toneladas por año, “Hace 20 años el consumo de frijol era de 28 kilogramos per cápita y actualmente es de 8 kilogramos per cápita, la reducción en el consumo se debe a que en la dieta se adoptaron otros alimentos”.

Ante ello se vislumbra que el mayor problema se registrará en las zonas de autoconsumo, dado que en la sierra no se cuenta con frijol y maíz para la elaboración de tortilla y consumo.

El líder de la UCD dijo que solo habrá condiciones para sostener la ganadería y con ella obtener un ingreso, sin embargo sí será necesario que se brinde apoyo para insumos ganaderos y un poco de maíz para sostener el hato ganadero.

Destacó que podrían registrarse lluvias pero ya fuera de la época de siembra por lo que se tendrán pastos para los animales.

Además puede hacer la reconversión al triticale, que es una mezcla de trigo y centeno, un cultivo que puede establecerse y con ello tener un poco de forraje.

“Estamos proponiendo que el gobierno habilite un programa de empleo temporal para evitar la migración de los campesinos, porque con esta situación se verá obligado irse a trabajar para conseguir dinero y sobrevivir”.