Sin regular ceremonias de ayahuasca; autoridades desconocen evento

En abril, en el estado de Chihuahua, la agrupación “México Nai” llevará a cabo una ceremonia de ayahuasca y consumo de dos sapos alucinógenos, que ya están reservando a través de sus vendedores, quienes solicitan anticipos para este tipo de eventos.

A pesar de que han comenzado a vender los espacios para esta ceremonia, las autoridades como la Secretaría de Salud y la misma Coespris no tienen conocimiento de la realización del evento, incluso la vocera de estas dependencias, Dalia Pinedo, comentó que no necesitan algún tipo de permiso, ya que no se están publicitando como remedios medicinales ni tienen algún tipo de riesgo dichas prácticas.





De acuerdo con la información proporcionada por “México Nail”, además de llevar a cabo el consumo de la ayahuasca, también se tiene contemplado probar las sustancias que generan los sapos conocidos como Kambo y Bufalo Alvarius, que tienen una especie de sensación alucinógena y que no es apta para el consumo de cualquier persona.

En el caso de la rana mono grande o rana kambó, cuenta con prohibición en algunos países como Brasil, por la muerte de algunas personas que habían practicado este ritual, ya que genera la estimulación sanguínea que puede terminar en una taquicardia hasta la muerte de las personas según sea su condición física.





En la información proporcionada por los organizadores del evento, afirman que en el caso de la ayahuasca, ayuda en la misión de experimentar el espíritu a un nivel muy profundo y a conectarnos con él. También hace muy conscientes de la realidad del cuerpo físico y de la mente, por lo que resulta una herramienta valiosísima en la sanación de ambos.

“Lo que la experiencia con ayahuasca se consigue es que durante el tiempo que duran sus efectos el ‘ego’ permanece como muerto, simplemente lo haces a un lado y eso hace que el espíritu o la parte saludable y natural del hombre tome las riendas y nos haga ver la vida junto con tus experiencias ya vividas en una forma real y saludable”, refiere la información proporcionada por México Nail, que organiza estos eventos en todo México.

A su vez, afirman que en las ceremonias se consumen algunas sustancias como DTM, opioides y otras sustancias naturales que modifican por instantes el panorama de las personas, que incluso pueden tener cierta alteración en los sentidos hasta alucinaciones.

En el informe, también pide a las personas que se encuentren bajo un tratamiento médico con inhibidores de monoaminooxidasa (IMAOs), con tratamientos o diagnóstico psiquiátricos, epilépticos o aquellas con problemas cardíacos de cualquier índole se contacten para valorar si pueden o no acceder a este tipo de ceremonias.

Cabe resaltar que el evento se tiene programado realizar en un rancho ubicado en la ciudad de Aldama, donde tienen contemplado llevar a cabo las actividades al aire durante algunos días que programaron para el estado de Chihuahua.

Los costos para el evento serán de mil 800 por persona y 800 por persona por cada actividad adicional que desee obtener, como probar los sapos de kambó y bafu, los cuales se pueden ir pagando desde ahora a través de los contactos de varias personas que tienen su origen en el Estado de México.

La primera de ellas ocurrió en 2008 en Brasil: un empresario de 52 años de Pindamonhangaba (a 145 kilómetros de Sao Paulo) fue hallado muerto en una casa en la que se había practicado un ritual con kambó.

En la información no se incluye ninguna mención a problemas de salud previos de la víctima, como sí se hace en la noticia de la otra muerte relacionada con el uso del veneno de rana.

Los medios chilenos reportaron en 2009 la "misteriosa" muerte de Daniel Lara Aguilar, un conductor de 55 años de Pichidegua, una comuna de Chile de la Provincia de Cachapoal, en la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

El hombre, quien sufría una discopatía crónica, había asistido a "un ritual de sanación masivo" . Falleció minutos después de que le aplicaran el veneno.

La autopsia calificó como "indeterminada en estudio" la causa de muerte.

Carlos Fuentes asegura que el kambó no tiene contraindicaciones.

"La causa se terminó por archivo provisional, dado que los informes médicos no permitieron determinar a ciencia cierta si el uso de esta sustancia pudo o no haber ocasionado la muerte, considerando además que la víctima registraba algunas otras patologías de base", informa a BBC Mundo Diego Alcaino, portavoz de la Fiscalía Regional de O'Higgins, citando al fiscal que se encargó del caso, Aquiles Cubillos.

Respecto a ello, el experto Leonardo de Azevedo señala que el kambó "podría ser especialmente peligroso para los usuarios con cualquier enfermedad relacionada con músculos cardíacos y el sistema circulatorio", debido a la presencia de bradiquininas.

Estos péptidos causan la vasodilatación y una relajación de los músculos.

"Así que existe una posibilidad de que el kambó pueda producir (...) efectos secundarios como hipotensión, taquicardia y palpitaciones.

Pero más allá de los casos concretos, el especialista es tajante: "No hay un uso seguro del kambó".

Sin embargo, los que trabajan con el kambó niegan que su aplicación suponga algún riesgo.

"Entiendo su pregunta sobre los peligros, porque no conoce el kambó", dice Carlos Molina, alias Vurú, a BBC Mundo. "Pero es imposible que tenga contraindicaciones".

Y cada vez son más los que la probaron y que cuentan que la sustancia les ayudó a superar sus afecciones.





Estimulación de la actividad gastrointestinal

Vómitos y/o diarrea

Caída de presión sanguínea y/o taquicardia