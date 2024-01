Sufren la cuesta de enero siete de cada 10 hogares en México

De acuerdo con una encuesta de “PlanningQuant”, en 7 de cada 10 hogares mexicanos se presentaron dificultades por cubrir los gastos durante la cuesta de enero 2023, tanto que creyeron que dicha situación económica los afectaría hasta marzo, una situación que pudiera replicarse durante el arranque del 2024.

Aparte, se desprendió que los gastos por alimentos, luz, gas e internet son los principales consumos con problemas para pagar.

Y, el 25% de las personas encuestadas reconoció que su mala administración fue la causante de los problemas en la cuesta de enero, mientras que el 24% culpó a la inflación y un 20% responsabilizó a los políticos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) definió la cuesta de enero como un fenómeno económico causado por dos razones principales: la primera es por el ajuste de precios en productos y servicios, y la segunda por los gastos excesivos durante los festejos decembrinos.

De acuerdo con el sociólogo Rafael Égido, cuando las personas cuentan con más dinero suelen gastar más, y ahorrar menos, por lo que, al recibir su aguinaldo y otros bonos en diciembre a principios de enero suelen estar más endeudadas.

La Condusef señaló que algunas personas piensan que caer en la cuesta de enero es “inevitable”; sin embargo, destacó que este gasto llega todos los años, por lo que no debería de ser inesperado. No obstante, consideró que existen errores financieros comunes que se arrastran durante todo el año y se vuelven más excesivos durante el último mes del año, provocando problemas económicos en enero.

Entre estos errores se enlistó: Dar por hecho que el dinero se va por falta de un presupuesto; mantener gastos hormiga que no permiten ahorros; adquirir deudas para mantener un estilo de vida por encima de sus posibilidades; acabar con algún fondo de emergencia o de ahorro en otros fines distintos; no incluir los gastos de la cuesta de enero en el presupuesto; y comprar productos o servicios sólo porque están en promoción y no porque los necesiten.

Si las finanzas van en caída desde los primeros días de año, la Comisión emitió algunos consejos para lograr sobrevivir a la temida cuesta de enero de 2024 como: Analizar e identificar los gastos tanto básicos como extras, para cubrir en estas fechas predial, tenencia, colegiatura, prima de seguros, etcétera, pero también considerar las deudas acumuladas.

Asimismo, comenzar pagando deudas, y para ello es necesario identificar todas las obligaciones y la capacidad de pago (la suma de todos tus ingresos menos el total de los gastos). Aparte, si se abusó de la tarjeta de crédito, la recomendación es procurar pagar más del mínimo, ya que de lo contrario la deuda se extendería.

Si los compromisos económicos son demasiados, existe la opción de emprender o buscar de alguna manera recursos extras.

Y, el último consejo de la Condusef para comenzar con el pie derecho las finanzas personales en este 2024 es contar con un “calendario de gastos anuales”.