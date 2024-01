Suman 360 las querellas contra el uso de tomas de agua clandestinas

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento ha interpuesto cerca de 360 querellas en contra de quienes hacen y utilizan tomas de agua clandestinas.

Así lo dio a conocer el director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir Sáenz, quien manifestó que ese número corresponde al año y medio que ha transcurrido desde que se presentó la primera denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

“De las querellas presentadas ante la Fiscalía General del Estado, al cierre del 2023 andamos en las 360 denuncias aproximadamente”, subrayó.

El titular de la junta, explicó que interponer las denuncias correspondientes es bastante importante, pues no sólo se trata del proceso judicial, sino que también, al ser clausuradas, se ve reflejado en la cantidad de agua que deja de desperdiciarse.

En este sentido, expuso que cuando se clausuran tomas clandestinas, se ve incrementado el volumen de agua que llega a los hogares chihuahuenses.

“Es un volumen que no se desperdicia, las denuncias son importantes porque estas no se han dado en contra de los hogares, las tomas clandestinas no se detectaron en la ciudad, sino que nos hemos abocado a las tomas que se han detectado en las líneas de conducción que vienen de afuera de la ciudad”, dijo.

Falomir Sáenz, detalló que esas tomas regularmente cuentan con un diámetro de tubería bastante grande y con presiones fuertes, lo que representa un enorme robo de agua.

Comentó que la mayoría de las tomas clandestinas se han registrado en predios como granjas, en donde el agua potable se usa para el riego de árboles, llenado de albercas, incluso se detectó un río artificial.