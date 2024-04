Suspenden a trabajadores que operaban maquinaria municipal en caso de kinder "Rubén Jaramillo"

Dos personas que laboran en el Gobierno Municipal de Chihuahua fueron suspendidas temporalmente de sus funciones, mientras se realiza la investigación sobre malas actuaciones, en el caso de demolición de una estructura en el terreno adyacente del Jardín de Niños "Rubén Jaramillo", de la colonia Villa Nueva, el pasado viernes 9 de febrero.

Así lo informó Carmen Yazmín Hidalgo Posada, quien detalló que actualmente se encuentra en curso una investigación de los hechos, por lo que se determinó suspender temporalmente de sus labores mientras se realizan las diligencias, con un ingreso del 30% de la totalidad de su salario.

“En el caso del Jardín de Niños Rubén Jaramillo, se está investigando por varias vías, porque una es la actuación de la Subdirección de Bienes Patrimoniales en el proceso de enajenación, que había algunas cuestiones que había que cuidar; eso se está llevando una carpeta de investigación. Luego hay otra carpeta de investigación, de la que, que de hecho ya se dictaron medidas cautelares en este caso: suspendimos a dos funcionarios que eran los que estaban operando las maquinarias en el terreno”, informó Carmen Hidalgo.

Detalló que ambas personas colaboradoras del Gobierno Municipal se encuentran en estado de suspensión, con un salario del 30%, de acuerdo a lo establecido en la medida, que lo dictó así, porque la Ley lo prevé un mínimo indispensable para que el funcionario, mientras se encuentre en el proceso, pueda tener su asegurado su subsistencia, en lo que se investiga.

“Esto se hace precisamente para prevenir que las personas sigan cometiendo este tipo de actos que son un daño a la administración; porque había otras conductas”, compartió, y acotó que no se pueden dar detalles del caso, porque se encuentra bajo investigación.

El Jardín de Niños Rubén Jaramillo se encuentra sobre la calle Lázaro Cárdenas, y adyacente hacia el oriente, hay un terreno en la esquina con la calle Lucha Obrera, donde ocurre el hecho que se investiga por parte del OIC, ocurrido el pasado mes de febrero.

La coordinadora del Órgano Interno de Control, Carmen Hidalgo Posada, mencionó que en casos de faltas administrativas y los delitos de corrupción, el bien jurídico tutelado es decir, lo que se busca resguardar la Ley General de Responsabilidades Administrativas o el Código Penal Federal, -cuando habla de los delitos Anticorrupción-, es el correcto actuar de la administración pública.

La titular del OIC de Chihuahua, refirió que hay autores y estudiosos del tema que ya hablan de que los gobiernos que hacen bien su trabajo cumplen con un derecho humano fundamental, que es el derecho humano al Buen Gobierno, es decir, que los ciudadanos tengan un gobierno que es responsable que hace sus funciones, busca hacer las cosas bien, y eso repercute en la calidad de vida, en los accesos a otros derechos.

Y afirmó que el Buen Gobierno es un derecho llave, que abre la puerta a otros más y es un derecho de tercera generación.

“Lo que se busca cuando se emite una sanción, o se hacen observaciones, es justo ayudar al Gobierno a que haga bien las cosas; y sí, sancionar los responsables porque se tiene que hacer. No es un tema de persecución personal contra nadie, pero se tiene que hacer porque si no hay una consecuencia de lo que se hace, no se logran erradicar las faltas”, explicó.

Carmen Hidalgo Posada expuso que hay tres formas de reportar situaciones anómalas al Órgano Interno de Control, la primera es a través de internet, por las redes sociales del organismo o por el portal oficial del Municipio de Chihuahua; la segunda es de manera presencial, en las oficinas que se localizan en la calle Valentín Gómez Farías número de la colonia Centro; y a través de la denuncia anónima.

La coordinadora del OIC mencionó que ha recibido el Órgano Interno de Control 80 denuncias contra funcionarios públicos municipales por distintas causas, entre ellas, violencia de género, malas actuaciones en las dependencias, entre otras.