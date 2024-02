Protesta en Villa Nueva: padres frenan construcción en terreno junto al kinder Rubén Jaramillo

Un grupo de padres y madres de familia, además de la directora del Jardín de Niños Rubén Jaramillo, que se localiza en la calle Lázaro Cárdenas y Lucha Obrera, de la colonia Villa Nueva, se presentó en el terreno adyacente, que está en Lázaro Cárdenas número 42, para impedir que derribaran una construcción que se encuentra en el terreno, que argumentan, se les había prometido, se le donaría a la institución escolar.

Fue durante la mañana de este viernes 9 de febrero, cuando hasta el terreno adyacente al kínder, llegó maquinaria y una camioneta, con la intención de derribar una construcción que ya se encuentra semidestruida y aplanar el terreno. Al darse cuenta los colonos, acudieron a impedir que se realizara tal acción y montaron una protesta.

En el lugar, dos personas que se acreditaron como los dueños del mencionado predio, por haberlo adquirido mediante notario, les informaron que ese terreno era de su propiedad, y que ya se iba a fraccionar en tres lotes, para construir un igual número de viviendas y venderlas.

“Yo tengo a mi niña aquí, esperamos que nos entiendan”, gritó una de las madres de familia. “Este kínder empezó en el terreno y nosotros lo construimos. De aquí salieron mis hermanos, y mis hijos”, expresó otra.

Por su parte, la persona que se identificó como legal propietario, dijo que él hizo su compra de forma legal, a través de una notaría.

La directora del plantel, Estefanía Portillo, mencionó que después de no haber recibido respuesta por parte de Propiedad Inmobiliaria del Gobierno Municipal de Chihuahua, y de asegurarle que el trámite seguía en curso, cuando se colocó una lona para anunciar la venta del terreno, acudió a dar aviso a la dependencia municipal, y ahí mismo le dijeron que no podía proceder la venta, porque se encontraba en proceso de donación para la escuela.

La persona que se identificó como propietario del terreno, respondió que a él en Obras Públicas le reconocían para ese terreno hasta tres claves catastrales, y que prefería retirarse del lugar, dando la orden de sacar la maquinaria que se encontraba en el predio para derribar la construcción, que según argumentan las vecinas, habían construido entre los habitantes del sector cuando se inició el jardín de niños, hace más de cinco décadas.

La directora del jardín de niños comentó que por parte de las autoridades, le informaron que se estaba revisando el caso, pero que no había recibido una negativa de que no se iba a hacer la donación por parte del Gobierno Municipal de Chihuahua; y por parte del Gobierno del Estado le dijeron que estaban hablando con Propiedad Inmobiliaria del Municipio para investigar la situación.

“Hasta el momento, no me han dado una negativa de que no proceda, y que se estaba revisando. En la mañana iban a trabajar los dueños, y traían maquinaria de Municipio, para apoyar la demolición de este espacio”, respondió la maestra Estefanía Portillo.

Agregó que a sugerencia de los padres y madres de familia, se acordó tramitar un amparo para detener la obra.

El jardín de niños Rubén Jaramillo cuenta con una comunidad escolar de 64 estudiantes, que son 21 alumnas y alumnos de primer y segundo año, respectivamente; y en el tercer grupo, 22 niñas y niños.

“Cuando los niños llegaron a las 9:00 de la mañana, estaba la plena demolición, todo el polvo, todas las piedras, en pleno horario escolar de los pequeños. Los padres de familia y la comunidad en general están muy inconformes, porque jamás se nos dijo que no procedía la donación. Hay documentos oficiales en hoja membretada que avalaban esa donación, fue por eso que Gobierno del Estado y el ICHIFE, construyeron toda la barda perimetral; si no, se hubiera construido en el kínder. Ahora dicen que si está escrito, no existe; pero lamentablemente, escrito, membretado y avalado, no tiene ninguna validez. Es un documento que realmente no se respetó, ni se cumplió con la promesa y la palabra que nos dieron”, sostuvo la maestra Estefanía Portillo.

Agregó que es ahora que iban a derribar el antiguo edificio del kínder, cuando se enteran que fue vendido a particulares, quien a su vez, lo revendieron, y ahora se va a fraccionar en tres viviendas para volverlo a vender.

“Sí tenemos demanda de niños y queremos darles un mejor entorno escolar a los niños; hay una pequeña área de juegos, pero nos ayudaría que tuvieran más espacio para correr y jugar; también nos falta una biblioteca escolar, solo tenemos tres salones y la dirección. No tenemos otra área de crecimiento y de mejora. Hacemos un llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto, no sabemos cómo en plena pandemia se dio toda la venta y legalización a otra persona, y cómo fue revendido y no se ha hecho una declaración formal de que no proceda la donación”, finalizó.