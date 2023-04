¿Te imaginas un sismo magnitud 6 en Chihuahua? Realizarán macrosimulacro

Este miércoles a las 11:00 horas se realizará el macrosimulacro de un sismo magnitud 6 con epicentro en Santa Gertrudis.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que participarán 32 dependencias estatales y federales en la Ciudad de Chihuahua, con cerca de 7 mil personas.

“La participación en simulacros tanto en el centro de trabajo, escuelas y en el hogar puede salvar la vida de muchos en cuestión de segundos”, señaló Zayra Jacquez, directora de Operación de la CEPC al invitar a la ciudadanía a participar y con ello fomentar la cultura de la prevención.

Este es el primer macro simulacro, de dos que se realizarán durante el presente año, con la intención de aplicar los conocimientos adquiridos en base a las capacitaciones realizadas en diferentes dependencias estatales a las brigadas internas de protección civil.

El movimiento telúrico tendrá repercusiones en la capital, la dependencia estatal invita a la ciudadanía a participar de manera interactiva y seguir las medidas que emitan los cuerpos de emergencia durante la actividad, ya que es muy importante hacerlo de forma disciplinada, como no correr, no gritar y no empujar.

Personal de la CEPC trabaja los preparativos para coordinar y evaluar dicho ejercicio de simulación de incidentes en las ciudades de Chihuahua y de Juárez, con el fin de que servidores públicos y personas en general pongan en marcha las medidas preventivas antes, durante y después de alguna situación de riesgo.

En el caso de Dependencias Federales en algunos casos la hipótesis es de incendio o de amenaza de bomba.

E; este simulacro participan Rectoría de la UACH, Héroes de la Reforma, Subsecretaria de Ingresos, Héroes de la Revolución, Melchor Ocampo, Casa Chihuahua, Palacio de Gobierno, Coordinación de Desarrollo Municipal, Registro Público de la Propiedad y del Notariado, Palacio de Justicia Laboral, COESPO, Estacionamiento de Gobierno, Fiscalía General del Estado, COESVI, Secretaria de la Función Pública, Secretaría de Salud, FEIVDHDF, Fiscalía Anticorrupción, Centro de Justicia, y Torre Legislativa.

Además de edificios federales como Conagua, Hospital General Presidente Lázaro Cárdenas del Río, Guardia Nacional, Semarnat, Bienestar en avenida Pacheco y el SAT en Pino y Cosmos.