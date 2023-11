Tras amparo, suspenden elección de magistrados del Poder Judicial del Estado

Un juzgado federal otorgó una suspensión provisional para detener el proceso de elección de siete magistrados del Poder Judicial del Estado, esto luego de que la juez María Alejandra Ramos Durán interpusiera un amparo por una serie de fallas que localizó en la convocatoria, lo cual será analizado por el órgano judicial federal en próximos días.

De acuerdo a la información registrada en el amparo identificado como 2514/2023, la juez María Alejandra Ramos presentó el mismo el pasado martes 21 y el pasado 23 de noviembre surgió la suspensión provisional del amparo y se notificó a las autoridades responsables que participaron en el proceso y desarrollo de la convocatoria para elegir a los magistrados del Poder Judicial del Estado.

Este recurso está dirigido en contra de la reforma constitucional que hubo el año 2022, en el que se determinaba la integración del Pleno del Poder Judicial del Estado, en particular el Artículo 101, su aprobación, publicación y promulgación, además de que se incluye como autoridad responsable al Congreso del Estado, gobernadora María Eugenia Campos, el secretario general de Gobierno por la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

De igual forma, se inconforma por la selección de la conformación de la comisión seleccionadora, que va en contra del Congreso del Estado, en específico en contra de Alfredo Chávez, Pleno del Tribunal Superior del Estado, en particular Alfredo Fierro y en contra del asesor del Ejecutivo en nombre de Andrés Pérez Howlet.

En el recurso de amparo 2514/2023 se ha destacado que el diputado como el representante del Ejecutivo no cuentan con el perfil técnico para evaluar a personas juzgadoras, es decir que no cumplen con los conocimientos para evaluar a personas que aspiran a contender por las magistraturas.

En el acto reclamado, también se inconforma por una “simulación” de la paridad, porque se explica que el concurso debería contemplar una mayor cantidad de mujeres, por haber una desproporción en el número de hombres y mujeres, el cual está integrado en el artículo 41 de la Constitución Federal, es donde se contempla cumplir la paridad de género.

También se pide que se implemente el artículo 116 de la Constitución, se privilegie la carrera judicial, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que los métodos idóneos para determinar quien ocupe las vacantes, deben ser métodos objetivos de experiencia y conocimientos, lo cual no está siendo aplicado en estándares internacionales.

A raíz del amparo interpuesto por la Juez penal, fue que un Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, decidió aceptar el amparo antes mencionado, así como conceder la suspensión provisional, para entrar al análisis de lo expuesto en los argumentos de la inconforme y resolver posteriormente la suspensión definitiva del mismo.

“Hoy un juez independiente fortaleció mi esperanza de que la carrera judicial no solo es posible en el PJF, la verdad no esperaba menos; conozco la formación de las personas juzgadoras de distrito, pero no canto victoria, es solo un paso y el camino largo y sinuoso” fue la publicación que emitió la Juez María Alejandra Ramos en sus redes sociales.

Luego de que se hiciera pública la convocatoria en la que se dieron a conocer los detalles sobre la elección de magistrados del Poder Judicial del Estado, la Juez Penal María Alejandra Ramos Durán, aseguró que la convocatoria, impide al 100% de los aspirantes a participar, "en una edición especial del periódico oficial del estado de Chihuahua se publica la convocatoria para seleccionar 7 personas que ocupen las magistraturas vacantes. Las juezas penales estamos impedidas para participar por disposición expresa de la convocatoria" fue el mensaje dado a conocer por la juez.

El Tribunal Superior de Justicia, refirió no tener conocimiento de este recurso, toda vez que no han sido notificado, al igual el Gobierno del Estado, quienes no compartieron información sobre lo que habrá de continuar en este proceso de elección