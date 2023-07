Tras despido, denuncia Elsy Hernández acoso laboral y abuso de poder en SSPE

A Elsy Ivonne Hernández González la cesaron como Jefa de Departamento de Integración de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), luego de pasar alrededor de 5 años de acoso laboral y abuso de poder de parte de su superior jerárquico inmediato, fue despedida sin liquidación y por causa injustificada.

Ivonne cuenta que ella llegó a la SSPE desde la administración pasada como enlace jurídico de operaciones especiales gracias a un antiguo compañero de la universidad. Dice que cuando ella recién entrado tenía poco tiempo de haberse separado de Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que requerían de mucho personal y así fue como ella que sin mucha experiencia fue contratada.

Explica que desde que el actual Director de Integración se unió a la organización no estuvo cómodo con el trabajo de Elsy, alegando que había perdido la confianza necesaria como para continuar desempeñándose en el puesto en que se encontraba, por lo que tomó la decisión de terminar con su contrato.

Por otro lado, Ivonne dijo haber sufrido de acoso laboral, el cual consistía en poner sobrenombres que atentaban contra su persona, ya que hacían burla de su apariencia física y sus costumbres culturales y religiosas.

Uno de los casos en que se vio envuelta en estos insultos fue el pasado 2 de febrero cuando viajó a Ciudad de México, donde visitó al Niño Dios, por lo cual el Director no perdió oportunidad de ridiculizar sus creencias y su origen. Pues uno de los sobrenombres más usados por este individuo era el de ‘chilanga’.

Elsy contó que ella y su subalterna eran el objetivo principal de las burlas y comentarios altisonantes del Director y de aquellos que se aliaron con él.

También Elsy Ivonne Hernández hizo mención de una ocasión durante septiembre del año pasado en la que el Director se atrevió a comentar sobre su estructura física y su peso, haciendo el comentario de que el acudir regularmente al gimnasio sería una cuestión obligatoria. Aunado a ello, en repetidas ocasiones le hizo la observación de su ‘sobrepeso’ diciendo que debía de invertir más en su forma de vestir.

Ivonne dijo que el acoso laboral continúo hasta que en enero de este año empeoró después de un comentario sumamente degradable de parte del director en el que le pedía a Elsy que dejara su plaza para poder dársela a su amiga quien llegaría a trabajar pronto con él.

Ante la negativa de Ivonne, el acoso llegó al punto en el que sus mandos la llevaron a solas a una sala donde pretendían presionarla a que renunciara, o la iban a tener que correr. Al consultar con su abogado este le dijo que, si no la tenían ejerciendo su puesto, era muy probable que lograran su cometido.

Constantemente, Ivonne, recibía comentarios despectivos de parte de su jefe ‘constantemente me decía que no me sintiera tan segura porque en cualquier momento que él quisiera o dijera, yo saldría de la institución’.

Otro de los casos que provocó la exasperación de parte de la afectada, es que le pusieron a su cargo a un amigo del Director, el cual no cumplía con su trabajo solo se salía a fumar y platicar con los demás compañeros y al tratar de llamarle la atención o darle instrucciones este jamás las acataba, en su lugar la llamaba por apodos denigrantes, los cuales usaba para mofarse de ella y su hermana.

Después de hablar con el compañero bajo su cuidado quedaron bien, o eso fue lo que Elsy consideraba, ya que la situación con él y con el director se convirtió en un estira y afloja tedioso donde la afectada terminó por perder.

Ivonne se aseguró de grabar todas sus conversaciones tanto con el director de Integración, Recursos Humanos y cuando puso la denuncia en la Comisión de Derechos Humanos. Cuando habló con Recursos Humanos, estos le aseguraron que tomarían cartas en el asunto y que iban a arreglar la situación, no obstante su solución fue mandar a Elsy y a su subordinada a otro departamento, solución que se negaron a aceptar pues no querían ser vistas como conflictivas ni ser re victimizadas.

El problema avanzó tanto que llegó a Control Interno, donde se generó el folio de expediente 2023/OIC/SSPE/DE05 en el cual sigue pendiente la investigación pertinente. Posterior a todo el problema, ya cansada y con un diagnóstico de un cuadro de depresión y de ansiedad, Ivonne pidió su cambio que le habían ofrecido meses atrás, el cual el personal de Recursos Humanos se negó a darle.

La queja sobre este director se encuentra ya en Derechos Humanos y con el secretario de Seguridad Pública, sin embargo, no se ha visto ningún avance, mucho menos ahora que Ivonne Hernández fue despedida de manera injustificada.

‘Yo no estoy pidiendo que los corran, sino que los lleven a otro lugar para que prosigan las investigaciones’, dijo Ivonne, quien ya tenía una medida cautelar de Derechos Humanos para quitarse el hostigamiento cuando la sacaron de la corporación, y al preguntar el motivo su respuesta fue ‘no hay motivo, me notificaron que eran instrucciones’.