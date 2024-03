¿Tu pequeño muestra estas señales? Podría tener problemas del habla

Con el fin de que sean detectados de forma oportuna los problemas de habla en infantes para que puedan recibir una rehabilitación adecuada, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) el Gobierno Municipal compartió señales que pueden ayudar a reconocer este padecimiento.

Las señales a las que se les debe de prestar atención, de acuerdo a los distintos rangos de edad inician desde la no respuesta a los sonidos desde su nacimiento; entre los 6 y 9 meses no hay balbuceo; a los 12 meses no se emiten palabras como mamá o papá.

Foto: Gobierno Municipal de Chihuahua

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Además, a los 15 meses los infantes tienen falta de uso de gestos para comunicarse, ya sea señalar o despedirse con la mano; a los 18 meses no se expresan como al menos 5 palabras; a los 24 meses no utilizan al menos 50 palabras o no se combinan correctamente.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aunado a lo anterior, el IMPAS pone a disposición de la población distintos puntos de atención donde se trabajará con los menores de edad en las habilidades del habla, articulación, aprendizaje y de atención.

Foto: Gobierno Municipal de Chihuahua

Chihuahua ¡Cuida tu sonrisa! Agenda una consulta odontológica en las instalaciones del IMPAS

Los horarios en que pueden recibir atención son de lunes a viernes en el Gimnasio del Deporte Adaptado: calle Jaime Almeida Pérez, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.; Colonia Villa Juárez: calle 15, número 109, de 8:30 am a 3:30 pm.; Colonia Esperanza: calle 120, número 1302, de 8:30 am a 3:30 pm.; y en la Zona Centro: calle Fco. Xavier Mina, número 408, de 10:00 am a 5:00 pm.

Aquellos interesados deben de acudir a las instalaciones bajo una cita previa, la cual pueden agendar llamando al 072 a las extensiones 2259, 2260 y 2261, en un horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.