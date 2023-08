Usuaria señala posible fraude por empleados de Afirme

Una usuaria de la institución bancaria Afirme, denunció un posible fraude en su contra por parte de funcionarios de esa financiera, argumentando un embargo del SAT sin que se le haya mostrado algún documento que así lo indique.

La afectada narró que fue hace varios meses cuando abrió una cuenta en Afirme en Ciudad Juárez, se le entregó su papelería normal y se le dio de alta la aplicación para su teléfono; en dicha cuenta depositó 300 mil pesos, los cuales dejó ahí como un ahorro y sin utilizarlos.

Posteriormente, acudió a una sucursal en la ciudad de Chihuahua para realizar un movimiento, pero el empleado que la atendió le pidió que abriera una segunda cuenta para poder acceder a la primera, es decir, se le pidió una nueva cuenta del mismo banco para vincularla con la primera cuenta.

Fue semanas después cuando intentó realizar un movimiento en una de sus cuentas, pero le fue imposible ingresar a la aplicación para lo cual contactó a su asesor de Afirme, el cual ya habría realizado algunos movimientos en una de las cuentas.

Al solicitarle que solucionara el problema pues necesitaba hacer uso de parte de su dinero, el trabajador de Afirme le dijo vía mensaje, que le era imposible hacer algo al respecto, que lo disculpara, luego bloqueó la comunicación.

En ese momento, la usuaria notó algo extraño y acudió a la sucursal en Ciudad Juárez en donde tramitó la primera cuenta, y fue ahí en donde le dieron diferentes explicaciones las cuales consideró extrañas y sin sentido.

Representantes de Afirme, le hicieron de su conocimiento de que el asesor quien estuvo realizando algunos movimientos en las cuentas, ya no trabajaba en dicha empresa y dijeron desconocer sobre su paradero.

Tras escuchar varias hipótesis, la afectada pidió a Afirme que le entregaran un reporte de sus cuentas y lo que estaba pasando, pero al final se limitaron a decirle que sus cuentas estaban embargadas por Hacienda, y que no había nada qué hacer.

Les comentó que ese argumento se lo dieran por escrito para poder abordar el tema con su representante legal, sin embargo, le dijeron que no tenía caso porque no le iba a entender y que no se podía hacer nada.

Han pasado cuatro meses de que no tiene razón de los 300 mil pesos, del estado que guardan sus cuentas ni de su asesor de Afirme, por lo que sospecha que pudiera tratarse de un fraude, pues al preguntar en Hacienda sobre su situación fiscal, se le informó que se encuentra sin algún tipo de problema, incluso cuenta con la opinión positiva de la institución.