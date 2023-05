¡Válgame!, reburujado y moyotes: 12 palabras y expresiones que usamos exclusivamente en Chihuahua

La deliciosa comida, los hermosos paisajes, y la calidez de su gente, hacen de Chihuahua un estado único, sin embargo, algo que también lo distingue del resto, son ciertas palabras y expresiones que sólo utilizan los chihuahuenses y que para personas de otras partes del país, es difícil descifrar qué es lo que quieren decir.

Por ello, nos dimos a la tarea de investigar algunas palabras que son utilizadas solamente en nuestro estado, o que quizá se usan en el norte del país pero resuenan más en Chihuahua y son las siguientes:

¿Cuáles son las palabras y expresiones que se utilizan en Chihuahua y en otras partes de México no?

“Ay, ay”: Sin duda alguna no hay nada más chihuahuense que la expresión “ay, ay”, pero ¿qué significa o por qué lo hacemos? Bueno, pues esto es usado como un gesto de incredulidad e incluso, en ocasiones es usado en lugar de un “¿cómo crees?” dentro de una conversación.

Pirata o piratón: Esta palabra se refiere a que algo o alguien que está loco, se comporta de alguna forma extraña, o que es algo raro e inclusive gracioso.

Válgame: Esta expresión es utilizada en México, sin embargo, en algunos otros estados el “¡Válgame!” es más usado por personas mayores, y aquí en Chihuahua se usa por gente de todas las edades.

La expresión “¡Válgame!” se puede utilizar como un gesto de sorpresa o preocupación por alguna persona o situación que se plantea en una conversación. De igual forma, se puede usar cuando alguien se siente muy mal y se puede usar como “ya me dio el válgame”.

Kinkis: La palabra kinkis se empezó a utilizar desde hace muchos años, cuando los niños se encontraban jugando y pedían “tiempo fuera”, para poder hacer otra cosa. Actualmente esa palabra es utilizada como algo que en otros lados dirían “espérame tantito”.

Lacio: Esta palabra se utiliza para describir a alguien que se encuentra marchito, triste, desganado o sin energía, aunque también puede usarse para describir cosas, como las plantas, que se ponen “lacias” cuando no las riegas o no les das los cuidados necesarios.

Lepe: La palabra “Lepe” es utilizada comúnmente para referirse a algún niño o niña pequeña, aunque no siempre se usa para eso, pues en ocasiones también lo dicen personas más grandes refiriéndose a otra persona que es más joven o menor que ellos.

Pantalonera: Esta palabra se utiliza para referirse a lo que en otras partes (como el centro del país) le llaman pants, y en algunos otros lados se les puede llamar simplemente pantalones deportivos.

Reburujar o reburujado: Esta palabra es utilizada por los chihuahuenses para decir que algo o alguien está como revuelto, confuso o difícil de entender y se puede emplear de la siguiente forma “está bien reborujada tu historia”, “me reborujé con lo que acabas de decir”, etc.

Según el diccionario de Chihuahuismos de Jesús Vargas, esta palabra también puede ser escrita o dicha como reborujado y tiene el mismo significado.

Sarro: La palabra sarro puede referirse a algo malo, feo o desagradable, por ejemplo, se puede usar de las siguientes formas “no seas sarro”, “eso estuvo muy sarro”, “me salió muy sarro”, etc.

Moyote: Esta palabra es una de las que más se utilizan en Chihuahua y en otras partes no, y se refiere a lo que en otros lugares conocemos como moscos, mosquitos o zancudos.

Tenerle idea: Esta expresión es utilizada para referirse a que algo o alguien te genera cierta desconfianza sin razón aparente, y se puede emplear de la siguiente forma “Lupita no me cae bien, no me ha hecho nada pero como que ya le tengo idea”, “No me voy a comer eso porque huele raro y ya le tengo idea”, etc.

Chiple: La palabra chiple es utilizada para referirse a alguien que está muy consentido e incluso puede usarse como “chiplerías” refiriéndose a un berrinche o caprichos infantiles.

Vago o vagancias: La palabra vago se usa para describir la acción de una persona que sale mucho o de un niño pequeño que hace muchas travesuras o que anda muy activo.

Así como estas palabras y expresiones, existen muchísimas más, ¿tú qué otras te sabes?.