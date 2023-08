Vecinos de Paseos de Chihuahua se oponen a construcción de crematorio

Mario Sila De la Garza Álvarez, presidente del Comité de Vecinos de la Privada Retorno Paseos de Delicias, denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos tres situaciones que suceden en la colonia Paseos de Chihuahua, en la zona norte de la ciudad, donde se encuentra instalada la fábrica de ventanas Aluroy, la construcción de un crematorio de la Funeraria Hernández y la adaptación de las casas habitación a departamentos, que no cumplen con el número de cajones de estacionamiento necesarios.

Estas problemáticas, acusó Mario Sila, perjudican la calidad de vida de los habitantes de Paseos de Chihuahua, por el ruido, la basura, y la invasión de banquetas por el exceso de vehículos; y por el temor de las implicaciones sanitarias de la emisión de contaminantes que tendría el crematorio, en caso de ponerse en uso.

“Somos cerca de 2 mil viviendas en Paseos de Chihuahua, entre 6 mil y 8 mil habitantes, y hemos sido ignorados por la autoridad desde hace años, y están acabando con la colonia. Desgraciadamente, es muy atractivo Paseos de Chihuahua, porque estamos entre periférico de la Juventud y Tecnológico; entonces, todo el mundo quiere poner aquí su negocio, o departamentos, y la autoridad, en lugar de regular las cosas y hacerlas bien, autorizan todo y este lugar tan bueno para vivir, pues cada vez se pone peor”, detalló Mario Sila.

Explicó que la denuncia fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, de donde obtuvieron una segunda respuesta de la CEDH.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Acotó que durante el año pasado se realizaron una serie de protestas en contra de la construcción del crematorio de la Funeraria Hernández, en las calles Paseo de Arareco y Paseo de Tepehuanes, con lo que lograron que suspendieran temporalmente la obra, sin embargo, posteriormente se autorizó nuevamente, y terminó la edificación. Aunque no se ha puesto en funcionamiento, Sila mencionó que han sufrido amenazas y amedrentamientos, sin embargo, continuarán una lucha pacífica para evitar que entre en funcionamiento y sometan a los vecinos a las emisiones, que argumentó, pueden incluso provocar cáncer a quienes las respiren.

“Ese crematorio vienen y lo imponen, tanto la empresa como el Municipio, en una zona habitacional consolidada. Aquí la gente está furiosa. Ya está acabado, pero no lo han echado a andar, porque el día que lo hagan, vamos a salir a las calles. Les dijimos claramente que no íbamos a permitir que opere jamás. Cada vez que eche humo, vamos a hacerla de tos, de manera pacífica. Vamos a salir a las calles, medios, marchas, caravanas de autos, de bicis, de motos, de todo. Vamos a ir con las autoridades una y mil veces, porque ese crematorio no va a operar aquí en Paseos de Chihuahua”, afirmó.

Sobre la fábrica de ventanas Aluroy aquí en la Privada Retorno Paseos de Delicias, a la altura de la calle Paseos de la Universidad 14720, destacó que el uso de suelo es habitacional en el fraccionamiento; y no industrial, por lo que no se debería permitir que opere una fábrica de ventanas.

Mario Sila, quien dijo ser también el comisionado independiente de Desarrollo Urbano del Comité de Vecinos del Parque de la Cruz Roja y alrededores, indicó que la colonia Paseos de Chihuahua tiene alrededor de 25 años de haberse asentado, y desde hace 12 años, inició el funcionamiento de la fábrica Aluroy, a la que señalan que arroja basura a los domicilios que están alrededor, además de generar ruido excesivo, y han sufrido situaciones como instalación de ventanas en las bardas de las familias, fuga de desagües, y peleas constantes. Además de que se viola la normatividad por el uso de suelo utilizado de forma inapropiada.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Finalmente, se refirió al tema de la adaptación de las casas del fraccionamiento en hasta cuatro departamentos, para los cuales, no establecen lugares de estacionamiento para cada grupo de habitantes en cada departamento, por lo que se cuadriplicó el número de vehículos en la colonia que no tienen donde estacionarse, e invaden banquetas y cocheras de los vecinos.

En ese sentido, refirió que por la cercanía con el Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se ha presentado esta situación de que las viviendas se fraccionen y se arrenden a múltiples inquilinos, sin considerar la capacidad para el tráfico vehicular de la colonia, lo que también ha generado conflictos para los vecinos de Paseos de Chihuahua, que empobrecen la calidad de vida en el lugar.

Por todo lo anterior, solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para resolver los temas el crematorio funerario, la ubicación de la fábrica de ventanas Aluroy y de la regulación sobre la densidad demográfica por abuso de fraccionar viviendas y la carga vehicular que ello implica.