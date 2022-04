Viene ola de litigios por Ley Eléctrica: IP

Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, recordó que existe una gran preocupación de que la reforma eléctrica pase, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Ley de Industria Eléctrica.

Te puede interesar: Chihuahua ha sido uno de los punteros: Canacintra nacional

“Es una ley que va a favorecer a la energía contaminante y esto nos va a privar de muchas inversiones de otros países. Ya se viene un problema de litigios de Estados Unidos por empresas que tenían inversiones puestas y que no se han respetado los convenios que se tenían con el anterior gobierno”, externó.





Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua





Por lo anterior, catalogó como una “mala noticia” esta resolución de la SCJN; no obstante, se mostró esperanzado de que no pase esta reforma a la hora de ser votada, insistiendo en que México no necesita una nueva reforma eléctrica, aunque están conscientes que debe haber un equilibrio entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sector privado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Para nosotros es muy importante que la CFE sea rentable y no le cueste al país; entonces el planteamiento inicial, sí, como dice el presidente López Obrador, estamos de acuerdo en que puede haber un cierto favoritismo en algunos renglones a la IP, entonces es cuestión de llegar a un punto de acuerdo y darle jugada a la CFE, y estamos abiertos a que esto pueda suceder”, dijo.

En este mismo tema, Salvador Carrejo, presidente de Coparmex Chihuahua, señaló que la resolución de la SCJN derivó de un resultado mixto; aunque manifestó que como sector productivo esperaban que dicha ley fuera declarada inconstitucional, para lo cual se requerían de ocho votos de magistrados, pero fueron siete votos contra cuatro que avaló la constitucionalidad y pasó, puesto que se requerían de las tres cuartas partes del pleno para desecharla.





Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Aunque refirió que el lado positivo es que al tener siete votos que consideran esta ley inconstitucional, esto abre el camino del amparo: “muchos que ya se han interpuesto y muchísimos más que van a llegar, y con una amplísima posibilidad de que estos amparos sean ganados por las empresas, porque para ello no se necesitan las tres cuartas partes, solamente mayoría simple, y hay siete magistrados que ya expresaron su criterio de inconstitucional a la ley.

“No es el resultado ideal; sin embargo está abierta una avenida muy importante para que las empresas que sientan vulnerados sus derechos con esta ley respecto al tema energético, puedan ampararse y ganar dichos amparos, y cuando se logre una cierta cantidad de amparos se genera jurisprudencia”, explicó.

Chihuahua Tratar obra pública como asunto de seguridad nacional es autoritario: Madero Sin embargo, Carrejo externó que esta situación mantiene un escenario de incertidumbre que no favorece la llegada de nueva inversión en el sector energético, particularmente en el sector eléctrico, “pues a pesar de que se deja abierta la posibilidad de defender los derechos de las empresas a través de litigios, no es la mejor condición para invitar a nuevos inversionistas a que vengan al país. Esa es una señal negativa que no trae inversión”.

En tanto que Leopoldo Mares, presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (Caprin) Chihuahua, indicó en primera instancia que se trata de una decisión de la SCJN que finalmente debe respetarse.

Por otro lado, señaló que por parte del Congreso federal se están tomando en cuenta una serie de propuestas del Parlamento abierto desprendidas desde el sector privado en el plano nacional, lo que, opinó, inyecta ánimo al sector en el sentido que están convencidos de que tiene que ser una reforma eléctrica que promueva el desarrollo y no lo inhiba.

“Probablemente si en la reforma eléctrica que se dio hay algunas cosas que modificar por no generarse contratos justos o con condiciones convenientes, pudiera hacerse; pero en términos generales debiera ser una ley en la que si quieren que la CFE siga siendo la rectora del desarrollo de la industria eléctrica en México, para nosotros eso no es problema, nuestro problema es que nos aseguren la energía eléctrica para seguir creciendo”, expuso.





Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Ante esto, criticó que actualmente varias regiones están detenidas porque no hay disponibilidad de energía en sus zonas, “lo que limita el crecimiento”, situación que –apuntó- debe ser solucionada.