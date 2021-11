Cada vez más grande la casa, comunidad libanesa en el país

Michell Kuri Hanud, presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés de la Ciudad de México, encabeza la visita al estado de Chihuahua de una comitiva de 30 personas, en un acercamiento post pandemia con los connacionales radicados en Chihuahua, e impulsar la creación de un Centro Libanés en la entidad.

“Venimos a fortalecer lo que ya sabemos, la gran relación que tenemos entre comunidades, y muy orgullosos de estar aquí, muy contentos. Nuestra comunidad libanesa en Chihuahua es proactiva; venimos a apoyarlos siempre, para estrechar los lazos de unión, aparte estamos siempre en el trabajo de extender el techo de la casa, para que pueda haber un Centro Libanés, aquí en Chihuahua”, refirió en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.





Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua





Kuri Hanud mencionó que el objetivo principal es que la comunidad libanesa en Chihuahua, en conjunto con las autoridades y la comunidad, logren tener un Centro Libanés filial Chihuahua.

“No depende tanto de nosotros, pero sería una cuestión que nos daría a todos un ganar – ganar. Es un Centro deportivo, social, cultural, un lugar de reunión, donde se fortalecen las relaciones, las amistades, el folklor, la gastronomía, que tanto tenemos en común entre México y Líbano. Hay un proyecto, pero todo es perfectible y es modificable. Llevan muchos años intentándolo, y tenemos que morir en el intento. Ojalá que pronto se pueda realizar ese sueño”, manifestó.

En ese sentido, agradeció a la comunidad libanesa en Chihuahua, y en general, a todo Chihuahua, a sus autoridades y su gente, quien afirmó, siempre les reciben con los brazos abiertos.

“He tenido la oportunidad de estar aquí varias veces. Cada vez me va mejor, cada vez me reciben mejor, y veo más bonito Chihuahua, cada vez. Los felicito”, afirmó.

Posteriormente, se reunió en una comida cuya anfitriona fue la diputada Georgina Bujanda, presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, donde expresó en su mensaje, que es un honor poder compartir con los chihuahuenses en esta visita, en la que desde hace muchísimos años, el gran motivo es el basquetbol.

“A nombre del Consejo Directivo del Centro Libanés, este viaje cada vez más nutrido, hoy tengo el gusto y la dicha de ser acompañado por dos consejeros. No me voy a cansar de decirlo, por primera vez, en el Consejo Directivo tenemos mujeres, nos acompaña Karime Athié, varios ex presidentes del Consejo Directivo, Comités de Trabajo, abogados. También quiero agradecerle al presidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial, quien acaba de ser electo como presidente mundial, a Nabih Chartouni Jalil, y a mi querido Kamel, quien también, es un gran promotor”, reconoció al tiempo que presentaba a los presentes a sus acompañantes.

Michell Kuri destacó que si bien, el gran motivo del viaje, son los basquetbolistas; este 2021, hay un motivo mucho más grande, mucho más fuerte, y es que para Centro Libanés, y para la comunidad libanesa en todo México, hay que seguir incrementando ‘el techo de la casa’.

“La casa tiene que ser más grande y que donde haya una familia mexicana de ascendencia libanesa, o donde haya una familia libanesa en México, debemos tener una casa donde nos albergue. El compromiso, mis queridos ‘hayitos’ (hermanitos) de Chihuahua, es muy grande; no están solos, pero sí pueden hacerlo. Queremos un Centro Libanés en Chihuahua. De ustedes está que la próxima visita podamos venir a ver el avance”, exhortó.

Finalmente, hizo entrega de un obsequio a Georgina Bujanda, de parte del Consejo Directivo: el libro que escribió Antonio Trabulse, expresidente de Centro Libanés, Dos pueblos, un espíritu. “Es con todo nuestro cariño”, concluyó.