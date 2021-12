Vitas, sistema financiero similar a Aras enciende alertas en Chihuahua

La empresa Vitas, al ser una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, mantiene una alerta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como la misma Condusef, que emitieron una alerta en el país para evitar que las personas entreguen su dinero a este tipo de empresas por no estar reguladas y carecer de autorización para captar recurso público.

De acuerdo a la misma información que emite la empresa Vitas, actualmente ofrece rendimientos del 8.5% a los inversionistas que entreguen 200 mil pesos, por un plazo de seis meses, lo cual será entregado a través de transferencia o efectivo, lo cual en diversas ocasiones se logra concretar como fue el caso de la empresa Aras.

Sin embargo, el riesgo que corren este tipo de financieras, como fue el caso de Aras, cuando retiran un gran número del capital, todo el esquema se viene abajo y pierden la posibilidad de cumplir con los compromisos que han adquirido con el resto de los inversionistas, lo cual mantiene sumergido en denuncia a la empresa en cuestión.

Por otra parte la empresa Vitas ofrece un sistema financiero similar al de Aras, pero al momento no existe una sola denuncia en contra de la misma, por lo cual las autoridades nacionales mantienen una alerta para evitar entregar ahorros y caer en este tipo de prácticas donde pueden perder su dinero.

El 17 de noviembre, la Comisión Nacional Bancaria dijo que Aras no puede solicitar o promover la obtención de recursos de persona indeterminada en medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de manera habitual o profesional u ofrecer inversiones y rendimientos.

La CNBV en protección de los intereses del público ahorrador ordenó a ARAS la suspensión de las actividades señaladas. Es importante señalar al público que la modalidad de sociedad anónima SAPI (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable) NO implica ser entidad financiera autorizada o regulada por la CNBV, por lo que dicha modalidad NO legitima ofrecer inversiones o servicios financieros.

Reiteró que es ilegal el hecho de ostentarse, promover y/u ofrecer, y/o prestar (directa o indirectamente), de cualquier forma, las actividades o servicios financieros reservados previstos en las leyes financieras mexicanas por parte de empresas o entidades que NO forman parte del Sistema Financiero en México y, por lo tanto, al NO contar con autorización, registro o concesión para ello, o no estar en proceso para su obtención, están impedidas legalmente para llevar dichas actividades reservadas.

La CNBV recuerda al público que está a su disposición el Padrón de Entidades Supervisadas y Autorizadas para Captar en: https://www.cnbv.gob.mx/Entidades-Autorizadas/Paginas/default.aspx; y para quejas o denuncias al respecto, el buzón electrónico https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Quejas-y-Denuncias-de-ENS.aspx .