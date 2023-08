¡XV años a lo biker! 300 motociclistas hacen caravana a Jimena Flores

Un sueño hecho realidad para la quinceañera Jimena Flores esto gracias a la unión de los bikers chihuahuenses y uno que otro foráneo que atendieron el llamado de un padre para que su hija tuviera una fiesta inolvidable, donde aproximadamente 300 motociclistas se presentaron en la explanada de la iglesia de la Divina Providencia.

Mientras la misa se desarrollaba dentro del templo y la joven daba las gracias por llegar a la edad de las ilusiones, cientos de motociclistas iniciaron su arribo al exterior del santuario, desde las 6 de la tarde, para realizar una caravana junto con la cumpleañera hasta el salón de fiestas donde se llevará el convivio.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Ricardo Flores, padre de la quinceañera, agradeció a todos los motociclistas que atendieron su petición que hizo a través de las redes sociales donde solicitaba el apoyo de ellos para que su hija, Jimena Flores, tuviera un día especial en su vida.

Algunos de los bikers expresaron que también tienen hijos e hijas y que harían cualquier cosa con tal de ver a tus hijos felices, “sin importar la opinión de los demás, yo haría lo mismo que Ricardo, los padres siempre estamos dispuestos a dar hasta la vida por nuestros hijos y el verles una sonrisa en su rostro, eso nos gratifica y recompensa todo el esfuerzo que hacemos por ellos”, dijo un motociclista quien iba acompañado de su esposa.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Otro más opinó: “Yo ya lo había hecho anteriormente, me gusta apoyar a los demás, siempre es un gusto echarnos la mano unos a los otros, yo me enteré de este evento por el Facebook, le pedí los datos a Richy Flowers y aquí estoy, creo que a la comunidad biker la distingue este tipo de obras que hacemos, siempre estamos dispuestos apoyar las causas sociales, cumplir sueños, metas, y si me vuelven a solicitar o me entero de otro evento de este tipo, por supuesto que estaré ahí y mis colegas”.

Flores estuvo conversando con los motociclistas para elegir la ruta idónea que los llevara hasta Riveras de Sacramento, colonia donde Jimena Flores tendrá una de las mejores fiestas que sin duda nunca olvidará, y que platicará en un futuro a sus hijas y nietos cómo fueron sus XV años.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, la festejada al salir de la iglesia dio las gracias a todos los que se encontraban afuera, “estoy muy contenta, y todo esto se lo debo a mi padre, y claro está a los bikers, ya que a mí me encantan las motos, voy a disfrutar y atesorar este día como algo muy muy especial”, expresó muy feliz Jimena Flores.

Durante el trayecto para subirse a la moto que le asignaron, y por supuesto la que iría al frente de la caravana, ella estuvo repartiendo abrazos y tomándose la foto del recuerdo con toda las personas que se lo solicitaban, de igual manera los videos no pueden faltar, que ya seguramente están en las redes sociales de la joven.

Ya arriba de la máquina de dos ruedas, la quinceañera inició su recorrido y su sueño, logrando unos 15 años muy biker.