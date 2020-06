Choferes en aprietos, los multan por sobrecupo

Choferes de rutas alimentadoras, aseguran que pasan por una crisis, debido a que se les empieza a multar si trasladan a más de 30 pasajeros.

Algunos, manifestaron que en ocasiones hacen la parada para que la gente baje, y muchas personas suben aun cuando se les indica que no hay lugar.Agregaron que ellos no pueden estarse peleando con la gente, pero también, no permitir el paso significa una baja considerable en sus ganancias.

Por otra parte, señalaron que la dirección de Transporte estableció multas exageradas, por hasta 6 mil 500 pesos, en una situación que no está en sus manos controlar.

