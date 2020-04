Clama mujer por comida para ella y sus nietos

Mujer clama por ayuda a la sociedad y autoridades pues ya no tiene que comer y debe ver por dos niños que son sus nietos, ya coloque un pañuelo rojo como me dijeron pero no me ayuda nadie, es madre sola ya grande que no ha podido conseguir trabajo, así se encuentra la señora María de Los Ángeles Torres Medina, quien vive en la colonia CDP.

Desesperada por no tener que comer para ella y para dos de sus nietos que le dejo su hija quien fue a buscar suerte a ciudad Cuauhtémoc, y hoy día a pesar de que puso un trapo de color rojo como se había dicho para recibir ayuda hasta ayer por la mañana nadie acudía en su apoyo.

Tras ver que batalla mucho con sus dos nietos pequeños decidió salir a la calle para pedir ayuda, manifiesta vivir en la calle Tribunal Popular número 69 de la colonia CDP, la señora María de Los Ángeles, busca trabajo para poder salir adelante, al momento no cuenta con teléfono si usted desea ayudarla puede acudir a su domicilio y hacerle llegar algo que de su corazón salga.

Sus necesidades dijo son principalmente pañales, comida y algo de ropa pues solo busca salir adelante con eso mientras encuentra trabajo pues dice hoy en día la situación está muy difícil y más para una adulta mayor como ella.