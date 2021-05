Clausuran carreras de caballos en Satevó

Elementos estatales acudieron al municipio de Satevó para clausurar un evento de carreras de caballos, el cual no contaba con los permisos necesarios ni se cumplía con los acuerdos establecidos para la realización de eventos.

Al llegar al lugar las autoridades localizaron a 320 personas al interior del inmueble denominado Carril Satevó, y sin contar con algún permiso, se estaba consumiendo alcohol en diferentes presentaciones.

En el operativo se incluyó la célula covid, pues se reportó que no se respetaba la sana distancia, la gente no portaba cubrebocas y el inmueble no tenía las medidas preventivas entorno a la contingencia sanitaria.

El evento fue suspendido, se desalojó a las más de 300 personas y se procedió a la clausura del lugar por los motivos mencionados.

