Continua el proceso por irregularidades en programa de despensas en Cuauhtémoc

El secretario Municipal de Cuauhtémoc, Rafael Cavazos Aragón, aclaró que aún está en desarrollo el proceso en contra de dos empleados de la Dirección de Desarrollo Social que fueron señalados por el Órgano Interno de Control como responsables del manejo inadecuado del programa de entrega de despensas, esto luego de que los imputados decidieran ampararse de la resolución del área investigadora del Municipio.

Señaló que la dependencia a su cargo es ajena al proceso que se sigue al detectarse algunas irregularidades en la entrega de despensas a través de programas que encabeza la Dirección de Desarrollo Social, sin embargo, dijo que es de interés saber el avance que lleva el mismo con el fin de garantizar la justicia en el caso.

Recordó que si bien, el Órgano Interno de Control tiene la facultad de establecer alguna resolución basada en las pruebas obtenidas del caso, los acusados tienen el derecho de defenderse e incluso optar por algún recurso legal.

Por su parte, Ana Gisela Luna Moreno, responsable del Órgano Interno de Control, insistió en que, tras una serie de revisiones exhaustivas al área encargada de los programas de despensas para familias de escasos recursos, se detectó que por varios meses se otorgaron los beneficios en repetidas ocasiones a personas no registradas en el padrón, así como comprobante de entrega pertenecientes a la anterior administración municipal.

Recordó que la intervención del Órgano Interno de Control se dio luego de que una persona fuera señalada públicamente de poseer una decena de despensas de la Presidencia Municipal, mismas que pretendía otorgar a familias que habitan en comunidades de la región serrana, dando pie a una serie de especulaciones sobre la presunta venta de beneficios públicos.

Al respecto, Cavazos Aragón explicó que los acusados aún están en posibilidad de ser restituidos en sus cargos pese a la determinación del Órgano Interno de Control de separarlos de los mismos, además de otras sanciones, esto al no descartar que sea una instancia ajena al órgano interno quien lleve a cabo el proceso, ya sea el Tribunal de Justicia Administrativa o en dado caso un Juzgado de Distrito.

Asimismo, los imputados, de quienes se omiten datos al seguir el proceso legal, mantienen su argumento de que se determinó otorgar despensas a personas que lo solicitaban, pero no estaban en el padrón de la Presidencia Municipal, no obstante, al no acudir algunos beneficiarios de la lista por el apoyo, se optó por entregar las despensas a quien se presumía, si tenía necesidad del alimento.

Cabe señalar que al determinarse la destitución de ambas personas de sus cargos en Desarrollo Social hace más de un mes, hasta el momento no se ha hecho la sustitución de los mismos, ya que, de acuerdo al Secretario Municipal, debe existir un veredicto final para poder actuar al respecto.