Desmiente alcalde de Cuauhtémoc entrega de lotes en la Bicentenario

De una manera enfática, el alcalde de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza, desmintió que exista algún programa en puerta para la entrega de la segunda etapa de la zona habitacional conocida como “Bicentenario”, esto luego de que Regidores de la Fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), convocaran a familias a inscribirse para estar en la lista de beneficiarios.

“Nosotros no vamos a hacer irresponsables, menos cuando se acercan tiempos electorales, como así lo hicieron (en la administración de MORENA), entregar terrenos sin servicios, inclusive estamos checando ahorita, hay personas que están ofertando los terrenos a través de los medios, por ejemplo, del Facebook, pues quiere decir que no tenían tanta necesidad de un terreno”, declaró el edil.

Recordó que, al iniciar su administración, se detectaron una serie de irregularidades en la entrega de terrenos, sobre todo por la falta de los servicios básicos, lo que obligó a invertir en la introducción de agua y electricidad, además de no contar con la reglamentación para liberar lotes como se exige por ley a las desarrolladoras de zonas habitacionales.

Por tal razón, el Presidente Municipal insistió en que no hay, por lo menos en corto plazo, la posibilidad de iniciar un programa de sorteo de lotes para no afectar a las familias que lo requieren, al entregar un predio sin los servicios, lo que les afectaría de sobremanera.

Las declaraciones del Pérez Mendoza surgieron luego de que los regidores de MORENA, Jazmín Vega y Javier Cuevas, presuntamente difundieron un comunicado en el que convocan a familias de escasos recursos económicos a enlistarse para ser beneficiados con la entrega de lotes a través de facilidades.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“MORENA que entienda y comprenda, y lo digo porque ahí están nuestros compañeros regidores; ya hablé con ellos; no vamos a entregar la siguiente etapa ni con presiones hasta que no tengamos la viabilidad de que ya tienen los servicios, y eso es cuestión de presupuesto, no es cuestión de que el Presidente Municipal no quiera”, externó Humberto Pérez.

Al anteponer el respeto a los regidores de MORENA, “Beto” Pérez aseveró que no habrá la entrega de terrenos hasta contar con lo elemental, por lo que se dirigió a los ciudadanos a quienes indicó: “primero que nada se debe regularizar lo que nos heredaron de la administración pasada del Bicentenario; nosotros con los vecinos hemos estado platicando y hemos estado liberando poco a poco”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente, informó que entre otras anomalías se detectó que se destinaron tres predios para la construcción de una iglesia, a lo cual dijo no estar en contra de la religión, pero aclaró que este sector es exclusivamente para fines habitacionales, agregando que al momento se existir un programa de entrega de predios, esto se hará mediante un sorteo para beneficiar a quien verdaderamente tiene necesidad.