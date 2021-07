Despacho validará entrega-recepción, en Cuauhtémoc

La encargada de la Secretaría del Ayuntamiento, Pamela Quiñonez, informó que un despacho está asesorando de manera gratuita a algunas dependencias para la entrega-recepción de la administración municipal, y la intención es contratarlo para que intervengan “en el último momento”, en la entrega de cuadernillos y actas al equipo del alcalde electo Beto Pérez.

Aunque no mencionó de quién se trataba, expuso que el despacho tiene amplia experiencia a lo largo de los años en este tipo de procesos, quien validará los documentos oficiales y en su caso hará las observaciones pertinentes, precisamente con la intención de no incurrir en algún tipo de omisión o exceso en la información que proporcionen los que se van.

“(Los integrantes del despacho) entrarán en el último momento con el compromiso de que una vez hecho el proceso de manera debida y puntual, si existiere algo posterior a esa fecha es donde sus servicios se extenderían hasta 70 días posteriores a la entrega-recepción”, dijo.

Pamela Quiñonez comentó que los regidores le han solicitado información sobre la contratación, no obstante debido a que no se ha asentado de manera oficial el costo, no se ha proporcionado.

Precisó que es un despacho con el que existe una relación de amistad y los funcionarios le han hecho consultas vía telefónica, aclarándoles dudas, incluso realizándoles una visita, “en coparticipación extraoficial, pero la intención naturalmente es contratarlo”.

Expuso que no se incurre en la falta a ninguna regla, debido a que quienes realizan el trabajo son los funcionarios de la administración del alcalde Romeo Morales.