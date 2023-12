Detectan otro cajero automático con trampa para robar efectivo en Cuauhtémoc

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, mantiene la alerta por la detección de un segundo cajero automático con bloqueo para retención de efectivo, método utilizado por los delincuentes para aparentar que el dispositivo no otorgó los billetes solicitados, hechos que se han reclamado por usuarios a funcionarios de bancos sin que estos den una respuesta positiva.

La dependencia de seguridad informó de un segundo cajero bancario que fue detectado con bloqueo en el dispensador de efectivo en lo que va de esta semana, lo que ocurre cuando agentes de la Policía Municipal a través del Mando Único realizaban recorridos de prevención y vigilancia en los cajeros automáticos de la ciudad.

Lo anterior tras reportarse un día antes fallas en un cajero automático ubicado en una sucursal bancaria en el Corredor Comercial Manitoba, en donde por lo menos dos usuarios reportaron que el aparato no entregó la cantidad solicitada, pero si se descontó de la cuenta bancaria de ambas personas.

Al hacer la revisión por parte de los agentes detectaron una regla obstruyendo la salida de los billetes del cajero automático, lo que dio pie para continuar con la revisión de dichos aparatos, destacando que el segundo hallazgo del equipo bloqueado fue en una sucursal de BBVA Bancomer que se encuentra en el boulevard Fernando Baeza.

Al hacer una revisión, en el cajero 6018, detectaron una lámina metálica de color gris con cinta adhesiva, bloqueando el flujo de dinero, por lo que procedieron a retirarlo.

Destaca que se hicieron recorridos por parte de los oficiales en busca de posibles infractores, o en su caso de personas afectadas al no poder extraer dinero de los cajeros, sin que se localizara alguna situación fuera de lo normal, como tampoco nadie en los alrededores, ni a bordo de vehículos, ni caminando.

Al aumentar el número de cajeros automáticos que se han detectado con irregularidades, la autoridad municipal exhortó a la población que se haya visto afectada a que interponga la denuncia correspondientes ante la Fiscalía zona occidente, esto con el fin de reforzar las indagatorias y evitar el robo en este tipo de modalidades, además de que con ello se solicita la colaboración de las instituciones bancarias para poder obtener mayores datos de los responsables de instalar artefactos en los cajeros,

Asimismo, la Policía Municipal y Mando Único reiteran la alerta a la población para que al acudir a los cajeros tome en cuenta las siguientes recomendaciones: Vaya acompañado de alguien de confianza; no permita que nadie ingrese cuando usted esté retirando el efectivo; si el equipo no le entrega el dinero, no se retire del lugar y marque de inmediato al 911.