Empresa construye nuevos fraccionamientos y deja otros sin terminar en Cuauhtémoc

A pesar de recibir un ordenamiento del Ayuntamiento de terminar pendientes en la construcción de dos fraccionamientos de la ciudad de Cuauhtémoc, el Corporativo Inmobiliario del Norte, ha incumplido con el término de trabajos para hacer entrega de estos al Municipio para la prestación de los servicios, sin embargo, trabaja en un nuevo proyecto habitacional.

Fue el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento, David Gutiérrez, quien señaló que al revisar los pendientes existentes en la recta final de la administración, se ha detectado que algunos fraccionamientos carecen del equipamiento necesario como lo marca la ley.

Explicó que con antelación se avisó a las inmobiliarias la importancia de contar con los servicios básicos como de áreas verdes y de equipamiento para garantizar la calidad de las zonas habitacionales quienes las adquieren, en su mayoría a través de créditos.

Agregó que entre las fraccionadoras que han incumplido con la ley está el Corporativo Inmobiliario del Norte, responsable de la creación de los fraccionamientos La Ciudadela y Albaterra, sectores en donde se han encontrado “vicios ocultos”.

Insistió que el Ayuntamiento notificó a dicha empresa sobre la imposibilidad de crear un nuevo fraccionamiento hasta que cumpla con los pendientes en los puntos antes citados.

Pese a ello, desde hace meses dio comienzo la construcción de una nueva zona habitacional denominada: fraccionamiento Soria, el cual se ubica muy cerca de la Ciudadela y Albaterra, pero a diferencia de esos, cuenta con una mejor calidad en la construcción de las viviendas, lo que aumenta el costo de las mismas.

“Hemos solicitado que a esta empresa ya no se le otorgue más permisos y autorizaciones, aunque notamos que siguen construyendo otro fraccionamiento que es el Soria por el Gómez Morín, el cual, hay que decirlo, está muy bien hecho, sin embargo, no han terminado el Albaterra y pues no es correcto”, indicó David Gutiérrez.

Aclaró que, si bien tiene permiso para construir el nuevo fraccionamiento, no cuenta con la autorización para efectuar algunas adecuaciones y relotificación, ya que la autoridad deberá revisar las condiciones en las que están construyendo, así como exigir el término de los pendientes en los otros fraccionamientos antes citados.