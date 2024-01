No habrá aumento de recursos para asociaciones civiles en Cuauhtémoc

Por sexto año consecutivo, el Ayuntamiento de Cuauhtémoc no prevé algún aumento en el presupuesto destinado para apoyo de organizaciones civiles, que, desde hace algunos años, exigen un mayor porcentaje de dinero que se obtiene por el uso de estacionómetros.

Lo anterior fue confirmado por la Presidenta de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento, Lourdes Mendoza Rodríguez, quien explicó que, al aprobar el presupuesto de egresos en el mes de diciembre pasado, no se estimó aumentar la cantidad de dinero que reciben algunos organismos a través de la Dirección de Desarrollo Social.

Agregó que al igual que en el presupuesto del 2023, la cantidad que se otorga a las A.C., asciende a 1 millón 200 mil pesos, cantidad que se empata por el Consejo Municipal de Estacionómetros, recordando que dicha suma se otorga desde hace más de 4 años.

La Regidora aclaró que las organizaciones beneficiadas deben de contar con determinados requisitos para poder contar con un porcentaje de los 2 millones 400 mil pesos, para lo cual, el Municipio lanza una convocatoria para determinar los grupos de asociaciones aptas para recibir el apoyo.

Agregó que hasta el momento la mayoría de los organismos beneficiados cumplen con la determinación de presentar un informe del uso que se da a los recursos públicos, esto con el fin de transparentar el programa y evitar el mal uso del mismo.

Destaca que hasta el año 2022, se presentó una propuesta de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil (ROSOC), basada en otorgar 400 mil pesos a instituciones que apoyan a niños con cáncer, así como la misma cantidad para ancianos en situación vulnerable y 400 mil pesos más para iniciar un proyecto productivo a favor de niños y jóvenes con discapacidad.

Desde ese momento, el Consejo de Estacionómetros argumentó que el capital que recaudad el descentralizado ya está etiquetado para proyectos de infraestructura urbana, por lo que al insistir en este tema existe el riesgo de que no se entregue de nuevo recurso a las asociaciones civiles como se dará en esta ocasión.

Si bien hasta el momento no se ha insistido sobre un aumento al porcentaje de apoyo económico a organismos sociales, no se descarta que en las siguientes semanas se retome el tema, esto ante comentarios de asociaciones sobre la necesidad de contar con más recursos ante la alta demanda que tienen en atención a grupos vulnerables que no son atendidos por las autoridades.