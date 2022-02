Pide alcalde de Cuauhtémoc no bajar la guardia ante cambio de semáforo

Ante el anuncio de que el estado de Chihuahua avanzó a amarillo en el Semáforo Epidemiológico, el alcalde de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza, pidió a la población no relajar las medidas sanitarias.

"El cambio de color en el semáforo no nos garantiza que no se sigan presentando contagios, por eso siempre hemos insistido en que no se relajen las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas" refirió.

Así mismo, el edil mencionó que no se trata de uno u otro color, sino de una responsabilidad personal y social el seguir las recomendaciones y evitar más contagios.

Al respecto, se pronunció también referente al comportamiento de la pandemia entre miembros de la comunidad menonita, ya que lejos de representar un foco rojo, por su ideología y posturas entorno a la vacunación y uso de cubrebocas, no han registrado un incremento alarmante de contagios o defunciones.

Finalmente, explicó que diariamente se siguen analizando el número de casos que reportan las instancias de la Salud en el municipio y coincidió en que actualmente ya no se observan los números y estadísticas que preocuparon a inicios del año a las autoridades, sobre todo en el mes de enero.