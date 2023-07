Rechazan migrantes sudamericanos trabajos en el sector agropecuario en el estado

Migrantes sudamericanos han rechazado el ofrecimiento de empleo, principalmente en el sector agropecuario, quienes, al carecer de la mano de obra necesaria, recurren a la contratación de personas de otras partes del país e incluso del extranjero, sin tener suerte en ello, así lo confirmó el reconocido empresario, Luis Antonio Corral Pérez, quien señaló que el propósito de los sudamericanos es arribar a los Estados Unidos.

Refirió que el tema de la mano de obra es complicado, aseverando que cada vez es más escasa en todos los sectores a nivel nacional, lo que ha afecta la productividad de algunos sectores como el agropecuario.

Te puede interesar: Agricultores y ganaderos en incertidumbre ante variabilidad en temporada de lluvias

Si bien existen opiniones de que los programas de asistencialismo del Gobierno Federal contribuyen para que más personas rechacen ocuparse en alguna actividad, Corral Pérez indicó que uno de los principales factores de la falta de empleados es el ingreso de empresas provenientes del país de China, quienes contratan a una importante cantidad de trabajadores.

Sin embargo, dijo que la propuesta de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el sentido de contratar a migrantes que cruzan por el territorio chihuahuense para arribar a los Estados Unidos, se consideró viable por el sector agropecuario, quien no tuvo éxito por el desinterés de los sudamericanos de quedarse en México.

Chihuahua Afrontan seis municipios sequía severa en la región sur del estado

Aseveró que existen conflictos políticos muy fuertes a nivel internacional que provoca la movilización de masas de personas provenientes del sur y centro del continente americano, con el trasfondo de afectar otro tipo de intereses.

“La verdad es que los migrantes no quieren trabajar en México, su intención es permanecer en la frontera el tiempo que sea necesario para tratar de ingresar a los Estados Unidos, esa es su meta, no quieren establecerse en nuestro país, no quieren trabajo y creo que hay un tema político muy fuerte que es el que está moviendo estas masas de gente con el trasfondo de afectar otro tipo de intereses”, externó textualmente Luis Antonio Corral.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Ante la falta de jornaleros requeridos en las actividades del raleo o conocido también como el deshije, indicó que, en el sector frutícola, se analizan distintos métodos para evitar afectaciones al no efectuar una de las primeras actividades en la producción de manzana, señalando entre otras alternativas el aumento de la productividad, así como el raleo químico, con el cual se requiere menos mano de obra.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente, dijo que el sueldo en el sector primario ha crecido de manera importante en los últimos dos años, pese a ello, no se ha logrado motivar a las personas para incorporarse a las labores del sector agropecuario, destacando que en el caso de la empresa que dirige, como lo es Grupo La Norteñita, aumentó 35 por ciento el año pasado la erogación salarial.