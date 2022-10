Retoman proyecto de calle peatonal en el centro de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc. - En seguimiento al proyecto del cierre de la calle Tercera en el centro de la ciudad de Cuauhtémoc para la creación de una “Privada”, el director de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, Jorge Tiscareño Muñoz, informó que el plan avanza de forma importante al obtener la aprobación del 70 por ciento de los comerciantes ubicados en el sector, así como el aval de organismos comerciales y empresariales.

Lo anterior surgió luego de una serie de especulaciones respecto a que el proyecto se canceló ante la oposición de integrantes de organismos empresariales, quienes ponían en duda la factibilidad del proyecto por la carencia de recurso por parte de la Presidencia Municipal, a lo cual, Jorge Tiscareño dijo que se ha mantenido el acercamiento con los diversos sectores productivos involucrados en el tema a quienes se les amplía la información de la obra.

Diseño 3D / Foto de: Cortesía | DUE

El funcionario recalcó la importancia de urbanizar la ciudad para fomentar la convivencia social y a la vez crear la cultura de reducir el uso de vehículos, además de que con este tipo de proyectos se promociona el comercio local.

Agregó que el plan contempla el mejoramiento de espacios para dar prioridad a los peatones, quienes podrán disfrutar del lugar sin riesgos alguno, destacando que se prevé dar una mejor imagen a esa parte de la ciudad a través de diversos tipos de arte que se instalarán en el sitio.

A la fecha se ha sostenido acercamiento con propietarios de los inmuebles que se ubican a lo largo de la calle tercera desde la avenida Allende hasta la Hidalgo, quienes están de acuerdo en el proyecto, ya que esto será de gran utilidad para los comerciantes a los que rentan los espacios para una mayor atracción de clientes.

El funcionario precisó que no existe ningún cambio en el proyecto original, con lo cual se aclara a la población que no habrá el cierre de la avenida Morelos como se pretendió hacer creer a la población por personas que se oponen al proyecto, destacando que la visión a un futuro no muy lejano, es mejorar la imagen del sector de la avenida ferrocarril, para lo cual ya se ha tenido acercamiento con directivos de FERROMEX para analizar proyectos que detonen en la atracción turística.

Finalmente, Tiscareño Muñoz, dijo que actualmente el proyecto se encuentra en la fase de presupuesto para que el próximo año se inicien con los trabajos respectivos, recordando que la obra tiene un costo cercano a los 8 millones de pesos.