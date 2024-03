Veda electoral no impide al gobierno seguir trabajando: Santiago de la Peña

El Secretario General de Gobierno en el Estado de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, aclaró que la veda electoral que entró en vigor desde el primer día del mes de marzo, no impide que el gobierno de cualquier nivel siga trabajando, esto al afirmar que protagonistas del proceso electoral del 2024 han comenzado con la guerra sucia con desconocimiento de la ley.

Sin precisar partidos o nombres de políticos de oposición al Gobierno Estatal, el funcionario dijo que previo a la veda electora se trató de descalificar las acciones que realiza la gobernadora María Eugenia Campos Galván, por lo que conforme avance el proceso se espera una “guerra sucia” en contra del Gobierno.

Te puede interesar: Sheinbaum le apuesta al programa "Jóvenes del Barrio" para combatir la violencia

Aclaró que la ley es muy clara al exigir a las autoridades evitar la difusión de logros efectuados por el gobierno sin importar el nivel de este, por lo que los programas y proyectos en beneficio de los chihuahuenses deben continuar, simplemente se omite su propaganda.

“El Gobierno del Estado no se detiene, que sepa la ciudadanía que estamos trabajando al cien por ciento para cumplir los objetivos y los compromisos de la Gobernadora, por eso el hecho de que tengamos restricciones por material electoral de la comunicación, no quiere decir que el Gobierno no esté enfocado en su trabajo”, declaró el Secretario General de Gobierno.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Al ser respetuosos de las leyes, el funcionario dijo que previo al inicio de la veda electoral se realizaron eventos maratónicos en diferentes municipios de la entidad para dar cumplimiento a los mandatos, por lo que a partir del 1 de marzo se han establecido criterios para no ejercer acciones que puedan interferir con el proceso electoral.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Insistió en que a últimas fechas se han tratado de politizar algunos temas, lo que sirve al Estado para estar preparados por la “guerra sucia” que se avecina, y con ello evitar caer en provocaciones o polémica que no abonan a l desarrollo de la entidad.

Parral MC será el caballo negro en la contienda electoral: Francisco Sánchez

Santiago de la Peña aseveró que cada uno de los funcionarios y funcionarias del Estado, tienen en claro la labor que les corresponde, sobre todo, están conscientes de estar enfocados en cumplir la ley, por lo cual están apegados a una diciplina de trabajo para continuar con el beneficio de quien lo necesita.

Finalmente, dio que la población cuenta con las herramientas para denunciar cualquier irregularidad por parte de funcionarios públicos, por lo que al estar en un mayor escrutinio se debe reforzar el cuidado en las tareas adecuadas de cada área gubernamental.