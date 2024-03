Sheinbaum le apuesta al programa "Jóvenes del Barrio" para combatir la violencia

La tarde de este sábado, la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en materia de seguridad se continuará trabajando durante su gobierno, en el caso de ganar las elecciones, en un programa que atienda las causas sociales de la violencia.

Es decir, se continuará apoyando a los jóvenes a través de programas como Jóvenes, Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Además, confirmó que se incorporarán dos nuevos programas para atender a los jóvenes que están en el barrio o la colonia, dichos programas serán: “Barrio Ambiente” y el otro llevará por nombre “Jóvenes del Barrio”, con estos programas se atenderá a los jóvenes que conviven a diario en el barrio, para que allí mismo sean atendidos por los programas sociales que existen para ello.

Adicionalmente, a los jóvenes que sean incorporados a estos dos nuevos programas se le apoyará con una beca de por lo menos la mitad de un salario mínimo a efecto de que tenga una manera de atender sus necesidades y no queden a merced de los delincuentes.

La candidata de Morena, también dio a conocer que creara un programa que ayude a todos los jóvenes que por alguna razón hayan purgado una pena en algún centro de reinserción o penitenciaria a que se incorporen poco a poco a la vida económica y se le apoyará también con una beca para que dé a poco vayan reincorporándose a la sociedad.

Otro de los aspectos que continuarán en materia de seguridad en su gobierno, dijo que será el programa Cero Impunidad, mismo que consiste en no permitir que nadie se quede impune ante la comisión de un delito. Respecto al tema de “abrazos no balazos”, señaló que se ha malinterpretado, por la oposición, pues los abrazos son para los jóvenes que trabajan, que estudian y que colaboran con su comunidad, no para los delincuentes y es la contraposición a la política de guerra frontal contra la delincuencia organizada impulsada por Felipe Calderón y capitaneada por Genaro García Luna quien ahora está preso por corrupto en los Estados Unidos.

La aspirante presidencial destacó el hecho de que la única de los candidatos presidenciales con experiencia para reducir los índices de inseguridad es ella, pues logró disminuir tales índices en la Ciudad de México, en donde los homicidios disminuyeron un 54% en su gobierno.

En cuanto a la guardia nacional, dijo que se debe trabajar en fortalecer dicha institución, pues su aportación ha sido muy importante en esta estrategia contra la delincuencia.

Al cuestionarse sobre el papel del Ejército en materia de seguridad, indicó que este, es decir, los integrantes del Ejército mexicano, continuarán en las calles durante todo el tiempo que sea necesario, pues además así lo establece ya la Constitución General de la República.

Al abordar el tema de la inseguridad desde el punto de vista de la procuración de justicia, dijo que invitará al fiscal a incorporarse al gabinete a fin de coordinarse mejor, lo anterior a fin de coordinarse mejor, sin quitarle la autonomía a dicha institución.

Luego, la candidata señaló, que el poder judicial, también debe asumir su responsabilidad en disminuir la inseguridad, revisando el no otorgar tanto amparo a los delincuentes, deben los jueces asumir su responsabilidad e insistiremos en que estos sean electos por el pueblo.

