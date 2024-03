Financiamiento al transporte público de Juárez, la promesa de Claudia Sheinbaum

La candidata a la presidencia de la República por la coalición Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo inició su gira de campaña en Ciudad Juárez, donde tuvo reuniones privadas, atención con los representantes de los medios de comunicación, escuchó a los empresarios y por la tarde, sostuvo el evento masivo ante más de 15 mil personas en el monumento a Benito Juárez.

La candidata de la coalición conformada por Morena, PVEM y Partido del Trabajo llegó a Ciudad Juárez a las 8:30 de la mañana, donde fue recibida por cientos de simpatizantes con abrazos, porras, sin perder el momento para tomarse una foto con ella, además de portar carteles con mensajes de apoyo como ‘’Los jóvenes estamos con Claudia’’, ‘’En Cd. Juárez te queremos y te apoyamos’’, “¡No estás sola!’’ y mucho más.

Posteriormente, se reunió en privado con la estructura del partido Morena, para ver el trabajo de las campañas en la localidad.

Después del mediodía se llevó a cabo una conferencia de prensa con los representantes de los medios de comunicación, donde habló de temas de seguridad, migración, transporte, programas sociales, entre otros.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Mencionó que Ciudad Juárez tendrá un sistema de transporte de trolebús por la carretera Panamericana y la avenida Tecnológico.

“Quiera o no quiera la gobernadora, va a haber transporte público en Ciudad Juárez, ya estamos viendo la vía legal para que eso sea posible, sea que lo administre la Federación o el Municipio, pero lo vamos a cumplir aquí en Ciudad Juárez”, aseveró la candidata a la presidencia de la República por la coalición Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que ya se puso de acuerdo con una persona, de la cual no mencionó su nombre, porque todavía no empieza su campaña, pero ya se puso de acuerdo con el próximo alcalde de Ciudad Juárez para administrar el transporte público en esta frontera.

Expuso que entre los problemas que tiene Ciudad Juárez, está el tema de transporte público que, a pesar de que es del Estado, el próximo Gobierno Federal apoyará a Juárez, particularmente en la Panamericana, porque se puede considerar una avenida federal.

La candidata presidencial hizo varios compromisos de campaña, donde resaltan los programas sociales, como la beca del adulto mayor, Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la construcción.

FOTO: Edgar García / El Heraldo de Juárez

Asimismo, habló del programa de apoyo de pensiones que se otorga a personas de 65 y más, que se extenderá a los de 60 y 64 años.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en el marco del inicio de la gira a nivel nacional, en esta frontera, la abanderada de los partidos PT, Verde Ecologista y Morena, explicó que las pensiones se harán también a este rango de personas, ya que actualmente no cuentan con apoyo.

Explicó que de acuerdo a las cuentas que se tienen actualmente, son 18 mil millones de pesos los que destina el Gobierno Federal para el pago de pensiones de los adultos mayores.

En materia de seguridad, se continuará trabajando durante su gobierno, en el caso de ganar las elecciones, en un programa que atienda las causas sociales de la violencia.

Es decir, se continuará apoyando a los jóvenes a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando vida. Además, confirmó que se incorporarán dos nuevos programas para atender a los jóvenes que están en el barrio o la colonia, dichos programas serán: “Barrio Ambiente” y el otro llevará por nombre “Jóvenes del Barrio”, con estos programas, se atenderá a los jóvenes que conviven a diario en el barrio, para que allí mismo sean atendidos por los programas sociales que existen para ello.

FOTO: Salvador Miranda / El Heraldo de Juárez

Otro de los aspectos que continuarán en materia de seguridad en su gobierno dijo; será el programa Cero Impunidad, mismo que consiste en no permitir que nadie se quede impune ante la comisión de un delito. Respecto al tema de “abrazos no balazos”, señaló que se ha mal interpretado por la oposición, pues los abrazos son para los jóvenes que trabajan, que estudian y que colaboran con su comunidad, no para los delincuentes, y es la contraposición a la política de guerra frontal contra la delincuencia organizada impulsada por Felipe Calderón y capitaneada por Genaro García Luna, quien ahora está preso por corrupto en los Estados Unidos.

Además de su estrategia para lograr un país más seguro, Claudia Sheinbaum abordó temas vitales para la zona fronteriza del país como es la migración, en donde destacó la cooperación para el desarrollo con Estados Unidos como clave fundamental para apoyar a los pueblos de ambas naciones.

‘’La relación con Estados Unidos es fundamental y por eso va a seguir habiendo coordinación, cooperación, por la relación y por la amistad que hay entre los pueblos y por los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas a quien siempre debemos apoyar’’, manifestó.

En la reunión con empresarios juarenses, habló de la creación de Centros de Educación Inicial, la construcción de un Sistema de Transporte Público con trolebuses eléctricos, así como implementar una Estrategia Nacional de Relocalización e Industrialización del País para garantizar el desarrollo en Ciudad Juárez

Foto: Seguimos Haciendo Historia

Señaló que su compromiso para esta ciudad fronteriza es invertir en proyectos específicos que ayuden a mejorar la calidad, pero particularmente de ciertos sectores, como las trabajadoras de la maquila, a quienes propone la creación de centros para el desarrollo y cuidado de sus hijos.

Finalmente, en el evento masivo ante miles de simpatizantes y militantes de la coalición Seguimos Haciendo Historia, la candidata a la presidencia de la República saludó a los presentes cuando camino por 23 minutos por en medio de la multitud en el monumento a Benito Juárez.

hizo varios compromisos de campaña, donde resaltan los programas sociales como la beca del adulto mayor, Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la construcción de 58 Centros de Educación Inicial en Ciudad Juárez para las hijas e hijos de madres trabajadores.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

Durante la conferencia de prensa celebrada al mediodía del sábado, Claudia Sheinbaum mencionó que Ciudad Juárez tendrá un sistema de transporte de trolebús por la carretera Panamericana y avenida Tecnológico.

Además, habló del Plan C, donde pidió a los miles de simpatizantes de la coalición para que cada uno de ellos inviten a diez personas cercanas a salir a votar el 2 de junio por presidencia de la República, por Senadores, por los Diputados Federales y locales, también por las presidencias municipales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Heraldo de Chihuahua (@heraldodechihuahua)

Manifestó que es necesario que la coalición Seguimos Haciendo Historia tenga dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la Cámara de Senadores y las dos terceras partes de los congresos locales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También puntualizó la importancia de seguir con la recuperación de los trenes de pasajeros, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, creando nuevas rutas como Aguascalientes - Cd. Juárez.

’’Los gobiernos del pasado privatizaron los ferrocarriles, dijeron que iban a tener los mejores ferrocarriles del mundo y dejaron de funcionar los trenes de pasajeros’’, recordó.

También compartió algunos otros ejes que forman parte de la construcción del segundo piso de la Transformación como el apoyo económico para mujeres de 60 a 64 años, así como el combate a la corrupción y más.

Nota: El Heraldo de Juárez