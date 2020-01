Da inicio Congreso Nacional de Iniciativa Ciudadana "Por la vida y la familia"

Este día dió inicio el Congreso Nacional Iniciativa Ciudadana "Por la vida y la familia" que tienen por objetivo analizar y proponer diferentes iniciativas para crear una estrategia nacional que defienda a la familia y la vida y seguir presentando iniciativas ante los Congresos locales y Nacional que los respalde "blindar a las generaciones futuras, cómo enseñarles el amor a la patria, trabajar por una mejor nación, México es un país extraordinario"

Lo anterior fue dicho por Aaron Lara Sánchez coordinador nacional de Iniciativa Ciudadana, quién celebró que en Chihuahua se defienda a la vida y a la familia "nos reunimos por varias razones para hacer un planteamiento para ver cómo inician los trabajos en el Congreso de la Unión, estamos ante un tsunami de propuestas que atentan contra la vida y la familia, en contra de los niños y adolescentes, algunas son escalofriantes y están ahí para ser legisladas como si fueran prioridad"

Acudieron decenas de ciudadanos, la mayoría de ellos cristianos y evangélicos así como pastores y líderes religiosos, dejando en claro "no tenemos nada en contra de las personas y sus conductas, sus preferencias sexuales, no es en contra de la mujer, creemos absolutamente en las demandas de equidad entre hombre y mujeres"





Lo que buscamos -dijo- en la Iniciativa Ciudadana es la reconciliación de la sociedad, empezando por la familia "estamos aquí para defender el estado laico, en la educación los principios de la ciencia y el método empírico para demostrar que lo que se propone tiene respaldo científico, jurídico y social" refirió Aaron Lara.

Al Congreso se dieron cita los diputados del PAN, Marisela Terrazas y Jesús Valenciano, así como las legisladores del PRI, Rosa Isela Gaytán y Marisela Sáenz; Silvia Pérez, directora de Asuntos Religiosos de Gobierno del Estado, Mario García coordinador del DIF municipal, Manuel Rangel representante de la alcaldesa Maru Campos, regidora Martha Vega, así como Gabriel Valdez, director de Desarrollo Urbano del municipio.

La diputada Gaytán expresó al hacer uso del micrófono "La familia se encuentra amenazada de distintas maneras, de tipo social, político y económico... Sin la familia no hay progreso, democracia, vida y armonía, representa la célula más importante de la sociedad... Somos producto de la familia, está lucha deja diferencias atrás, son tiempos difíciles, hay enemigos que quieren humillar a la institución más solida del mundo entero, no lo permitiremos y lucharemos por está causa, hagamos todos juntos que está lucha que no es violenta, es fuerte, sonora, veraz y enérgica, cuenten con nosotros como legisladores para sacar el objetivo que hoy nos reúne"

Por su parte la diputada Marisela Terrazas pidió valentía y congruencia para defender la vida y al familia, recordar que existen más de 300 niños que requieren de una adopción así como más de 200 familias para que adopten temporalmente a niños que así lo necesitan "Nos corresponde hablar y construir familia, a los políticos nos toca enfocarnos en lo que es importante pero también hacerlo de manera colectiva con una perspectiva de familia... Tendemos hacer políticas públicas de mujeres , de niños, sin darnos cuenta que todos ellos forman parte de la familia".





