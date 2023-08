Agricultores carecen de equipo para la nivelación de las tierras de cultivo

Víctor Reyes Cueto, vocero de la Asociación Civil de Usuarios, señaló que falta en los módulos de riego equipo para la nivelación de las tierras de cultivo, lo que ayudaría a hacer más eficiente el gasto de agua, mencionando que son los pequeños productores los más afectados.

El vocero de la ACU mencionó que a la asociación se han acercado agricultores de los distintos módulos de riego, para quejarse de que les urge nivelar sus parcelas, pero en sus respectivas asociaciones ya no tienen el equipo o éste es obsoleto y ya no es operable.

Víctor Reyes explicó que la nivelación de las tierras permite que haya un mejor manejo del agua, ya que la eficiencia puede llegar hasta el 90 por ciento, reduciendo de manera importante el desperdicio del recurso hídrico.

Dijo no tener el dato preciso de qué porcentaje de las 93 mil hectáreas del Distrito de Riego 005 están sin nivelar ni de cuántos agricultores son los afectados, pero afirmó que muchos productores de bajos recursos son los que se han acercado a la ACU para manifestar sus quejas.

En cambio, los agricultores que poseen superficies de terreno más grandes tienen la solvencia económica para pagar por un servicio de nivelación.

Señaló que en 1994 surgió el Programa de Desarrollo Parcelario, por el cual los módulos adquirieron los primeros equipos para nivelas las tierras, con los cuales trabajaron hasta el año 2000. Sin embargo, desde entonces ya no se han utilizado dichos equipos en el distrito de riego.

Reyes Cueto exhortó a los módulos a adquirir equipo nuevo de rayos Láser para auxiliar a los productores agrícolas, muchos de los cuales tienen sus tractores e implementos para ejecutar las labores de nivelación.

“Es una demanda de los mismos asociados, no podemos negarles y no podemos decirles que no podemos; ese compromiso se le hizo cuando adquirimos el Programa de Desarrollo Parcelario, se le asignaron maquinaria a cada uno de los módulos de riego… tenemos que cumplir con la normativa y con los compromisos”, reiteró.