Alejandro Encinas se reunirá con la familia de “Jessy”

DELICIAS.- Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, podría venir la próxima semana para reunirse con la familia de Jaime y Jésica Torres para intentar “tapar el asunto” de la agresión por parte de la Guardia Nacional, afirmó el diputado local Jesús Villarreal Macías.

El legislador ventiló esto durante la sesión del Congreso del Estado que se efectuó en Delicias, donde refirió que familiares del matrimonio le comentaron que Encinas tuvo comunicación con ellos para prometerles que los visitaría.

Dijo que los allegados a Jaime y “Jessy” están dispuestos a escuchar a Encinas, quien pretende negociar para que se olvide el caso, pero advirtieron que llamarán a toda la gente para recibir al subsecretario, quien tentativamente vendrá el lunes o martes próximo.

Villarreal enfatizó que la visita del alto funcionario no remediará el problema del agua en absoluto, pues las autoridades federales lo dejaron crecer hasta que se produjera la muerta de una madre de familia, cuyo esposo aún se encuentra grave en el hospital.

“El cambio de agua por sangre no se vale, como lo dijo la primera dama del estado. No se vale: es imposible esto que está cometiendo el Gobierno Federal, no termina, la gente todavía está indignada y lo podemos ver aquí”, expresó indignado.

El diputado recordó que la presa Francisco I. Madero, en el municipio de Rosales, continúa resguardada por los elementos de la Guardia Nacional y ya no tiene agua, por lo que ya es innecesaria la presencia de los militares en el lugar.









