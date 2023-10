Asegura diputado Carreón sentirse arropado en el Congreso tras presentación de informe

“Para mí Delicias y Rosales es mi tierra; es la tierra donde he vivido… no sólo la gente de aquí reconoce el talento de esta región, reconoce el esfuerzo, reconoce ser vencedores del desierto… la fraternidad, el calor de los delicienses y los rosalenses, e incluso me atrevo a decir de la región, es característica de todo el estado”.

Así se expresó Roberto Carreón Huitrón, diputado local por el XIX Distrito, de los habitantes de los municipios de Delicias y Rosales, a los cuales representa en el Congreso del Estado y ante quienes rindió el jueves pasado su segundo informe de actividades.

El legislador emanado de las filas del Partido Acción Nacional dijo sentirse arropado por sus compañeros diputados en el Congreso, los liderazgos del PAN, PRI y PRD, y por su familia, quienes lo acompañaron durante la presentación de su informe, el cual dijo fue diferente por su sencillez y concisión, pero sobre todo por los resultados de este último año.

Destacó, de entre todas sus actividades, el programa “Tu diputado regresa contigo”, por el cual ha visitado doce colonias tanto rurales como urbanas. “Sabemos que faltan muchas cosas por hacer, pero ahí mismo en el informe nos comprometimos a caminar calle a calle por las colonias que nos faltan, para ayudar a la mayoría de los representados”, reconoció.

En el trabajo legislativo, participó junto con sus compañeros de bancada en más de 377 iniciativas. Algunas de ellas son propias de Carreón, como la revisión a la Comisión Anticorrupción, por la cual se busca modificar el proceso del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para que sólo un magistrado pueda recibir la denuncia y elaborar su proyecto de sentencia, para que posteriormente los tres togados puedan tener la solución.

Además, el diputado presentó recientemente una iniciativa para que se integre en el Código Penal el maltrato animal. Si bien existe una ley sobre este tema, lo que se busca es tipificarlo como un delito en sí.

Otra de las iniciativas importantes presentadas durante este año legislativo fue la modificación de Ley de Adquisiciones de Gobierno del Estado, para transparentar los procesos de compras y evitar de esta manera los actos de corrupción.

El trabajo del diputado local incluye las gestiones a favor de los ciudadanos. Se han dado apoyos en medicamentos, a deportistas que participan en torneos y se ha ayudado a usuarios que tienen problemas de adeudos con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

“Eso y muchas cosas más hemos realizado; estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos en el informe… gracias a Dios estuvo lleno el recinto que decidimos para rendir este informe y avisar, pues, que ya terminado, que la gente que no pudo acudir y que no tuvo la oportunidad de ver, en las redes sociales seguiremos transmitiendo parte de los logros”, indicó.

Roberto Carreón vaticinó que su tercer y último año de legislatura será uno de los más difíciles, porque coincidirá con el proceso electoral. Expuso que en tiempos de campaña las pasiones políticas se encienden, lo que deriva en politización de los temas y contiendas entre los diputados de distintas fracciones, quienes se olvidan del bien común de los chihuahuenses.

Cuestionado si aspira a reelegirse o a buscar otro puesto de elección, el diputado no respondió ni sí ni no:

“La única intención que tengo es cerrar este año muy bien, demostrando la capacidad, trabajando el doble de lo que hemos venido trabajando; ya decidirá mi partido o la alianza que está próxima a celebrarse, decidirá pues cuál es la posición y el futuro que le depara a cada uno de nosotros”, declaró.

Mientras tanto, señaló que hay algunos temas pendientes en la tribuna, como la presentación del fideicomiso que se pretende crear para dar certidumbre a obras futuras en el municipio de Delicias, que será un reto sacar en esta legislatura.

Además, estimó que de las 377 iniciativas presentadas por los diputados de Acción Nacional, hay 150 que faltan dictaminar, más las del partido Morena, por lo que es mucho el trabajo legislativo para este tercer año.