Construirán dos aulas nuevas en el CBTA 147 de Meoqui

MEOQUI.- En el marco de la celebración por el 40 aniversario del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 147, la presidente municipal Miriam Soto Ornelas anunció la construcción de dos aulas nuevas en esta institución educativa, obra que se realizará en conjunto con la Sociedad de Padres de Familia.

“Quiero que se sientan orgullosos de esta institución, esta es una de las mejores del estado y ustedes ya son parte de su historia”, manifestó la alcaldesa durante el aniversario.

Luego de rendir Honores a la Bandera, José Antonio Heredia, director del Plantel, expresó: “durante estos 40 años ha habido una serie de logros, esto es gracias a cada uno de ustedes, todos han contribuido a lo que es hoy en día el CBTA 147; a través de la arquitecta Miriam Soto, como presidenta del Consejo de Estacionómetros, hemos recibido mucho apoyo”.

Por su parte, la alcaldesa les comentó a los alumnos que sabe que ellos pondrán el nombre de Meoqui muy en alto y que todo lo que aprendan deberán ponerlo al servicio de la ciudadanía, y anunció: “en conjunto con la Sociedad de Padres de Familia, trabajaremos para construir dos aulas, para que tengan más espacio y puedan aprender mejor”.

Tras la participación de las autoridades, el Presídium entregó la medalla “Rafael Ramírez” a la Lic. Reyna Carlos Aguilera, por su trabajo y entrega durante 30 años en el Plantel; así mismo, reconocieron al Mtro. José Ángel García, Mtro. Saúl Puebla, Ing. Adán Rascón y al Lic. Héctor Ontiveros, como fundadores del CBTA 147.

En el Presídium también estuvo integrado por Manuel Aragonés, comisionado estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, Mario Aguirre, ex presidente de Meoqui y gestor del CBTA 147, Ignacio Martínez, ex director del Plantel y Enrique Valenzuela, ex alumno de la primera generación.