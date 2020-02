Delicias no está preparado para el Covid-19

Delicias.- “Estamos preocupados, asustados, y yo lo que quiero como les decía ahorita que no hay que preocuparnos, sino ocuparnos de nuestra salud… a nosotros ahorita lo que nos queda es tomar medidas preventivas, medidas higiénicas”, expresó la mañana de ayer Francisca Mercado Ávila, coordinadora del Comité Municipal de Salud, tras difundirse la noticia del primer caso comprobado de coronavirus en México.

La funcionaria llamó a no generar una sicosis por la presencia del virus en tierras nacionales, pero sí a preocuparse y ocuparse porque ya es una realidad luego de que se registrara el primer caso en la capital del país y otro sospechoso en el estado de Sinaloa.

Consideró que la situación es seria porque hay muchas deficiencias en el sistema de salud y México, el Estado y la región no están preparados, aunque las autoridades federales aseguren lo contrario, pues no hay ni vacuna ni tratamiento para el coronavirus.

“Es muy fácil decir en una mañanera que tenemos muchas camas en el Issste, cuando sabemos que aquí tienes que esperar tiempo para que te den una consulta, no tenemos y más cuando sabemos que no hay medicamento específico… se les darían medicamentos antivirales, pero no hay un tratamiento específico, una vacuna”, recordó.

Hizo hincapié en que se debe tener cuidado en los lugares hacia los cuales se viaja y tomar las debidas precauciones, más si se regresa de un país extranjero.

Señaló que los ciudadanos deben empezar por la higiene, recomendando el lavado frecuente de las manos durante 20 segundos con agua y jabón, evitar saludar de mano o de beso y, si ya se hizo esto, limpiarse bien al llegar a casa.

“La higiene es bien importante en este caso: si tenemos tos, si tenemos catarro o rinorrea, si tenemos estornudos hay que estornudar o toser con el antebrazo, hay que ponernos un pañuelo grueso”, recalcó la médico.

De igual manera, aconsejó el uso de los cubrebocas como otra medida preventiva porque estos artículos protegen un poco más del coronavirus que de la influenza. Sin embargo, reiteró que las medidas higiénicas mencionadas antes son más efectivas que los cubrebocas.

Si una persona presenta un cuadro de infección de vías respiratorias -dijo-, lo más acertado es acudir al doctor para que prescriba un tratamiento y diagnostique si es coronavirus u otro mal, aunque no haya viajado lejos o tenido contacto con algún enfermo.

Igualmente se recomienda abstenerse de comer carne semicruda y tener la precaución de cocer bien los alimentos, pues el coronavirus es sensible al calor.











