Detienen extracción de agua de las presas de Chihuahua para el Tratado Internacional

Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), informó que se logró frenar el modelo matemático por el cual se pretende extraer agua de las presas del estado de Chihuahua para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944.

Lo anterior ocurrió durante la sesión del Consejo de Cuenca del Río Bravo, donde se unieron los vocales de los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila, contra los de Nuevo León y Tamaulipas, quienes no tuvieron en esta ocasión la mayoría de los votos para validar el modelo matemático, por lo que este punto se bajó del orden del día.

Sin embargo, Mario Mata advirtió que la lucha será larga porque los vocales de los dos estados mencionados antes continuarán pugnando porque se abran las presas de Chihuahua.

“Ahora, nosotros no nos oponemos por solamente oponernos, hay razones muy fuertes: una de ellas es los datos que utilizan de 1950- 2008; del 2008 a la fecha ha pegado muy duro el cambio climático: llueve menos, escurre menos agua del (río) Conchos hacia el Bravo, y eso hace que no se esté cumpliendo al día el compromiso con Estados Unidos”, explicó.

El presidente de la JCAS enfatizó que lo anterior no es culpa de los agricultores chihuahuenses, mencionando además que el modelo matemático no contempla las extracciones ilegales e irregulares, pretendiendo quitarle agua a quienes sí la tienen concesionada, lo cual no es válido tampoco.

“Un modelo matemático debe contemplar todo, para saber realmente cuánto puede escurrir al Conchos, cuánto se puede regar al bajo Bravo, cuánto escurre, que son las dos terceras partes y cómo vamos a ir solventando el problema de que no se está cumpliendo con el compromiso mínimo con Estados Unidos, que son 471 millones de metros cúbicos por año”, sentenció.

También, recordó que el Gobierno del Estado y los representantes de los usuarios de riego tienen una estrategia jurídica para la defensa del agua, con lo que se están tomando las debidas precauciones contra el modelo matemático, el cual buscan convertir en reglamento para abrir las presas de Chihuahua cada año para cumplir con el tratado de 1944, lo cual no está contemplado dentro de éste.

Por otra parte, Mario Mata informó que se está proponiendo cambiar inmediatamente el porcentaje de volumen de agua asignado a Estados Unidos, procedente de los escurrimientos. Esto es, explicó, subir del tercio al cincuenta por ciento el volumen que se entrega a los norteamericanos, por lo que México se quedaría con la mitad.

Con lo anterior, aseveró, se avanzaría en el cumplimiento de las obligaciones del país en materia del tratado, ya que en 2025 se aplicaría el acta 234, lo cual implicaría entregar el 100 por ciento de los escurrimientos a Estados Unidos, con excepción del volumen que se requiere para el consumo humano.

Asimismo, se solicitó a la Comisión Nacional del Agua reconsiderar la decisión de negarle a Chihuahua el agua para uso público- urbano en ciudades como Ojinaga, cuyos habitantes se ven privados de cuatro millones de metros cúbicos del río Conchos, lo cual Mata Carrasco consideró injusto.

Por último, mencionó que se pidió al Gobierno Federal emitir la declaratoria de emergencia por sequía extrema en los cinco estados de la cuenca del río Bravo, con lo que los agricultores podrían obtener apoyos para el próximo año para enfrentar la escasez de agua.