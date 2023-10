Esperan repunte en el precio de la nuez por el Día de Acción de Gracias

Alejandro Licón, presidente del Sistema Producto Nuez, señaló que después del Día de Acción de Gracias se espera un repunte en el precio de la nuez fina, que se encuentra actualmente entre los 60 y 70 pesos el kilogramo, ya que después de la festividad crece la demanda en el mercado americano.

Licón señaló que el precio de la nuez cáscara de papel, en lotes pequeños y con un 8 o 9 por ciento de humedad, se ha mantenido encima de los 60 pesos, mientras que el precio de la nuez criolla se encuentra oscila entre los 37 y 42 pesos el kilogramo, lo cual es bueno, porque significa que se está comercializando algo de producto en la región.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Comentó que los productores continúan a la espera de que mejore el clima para cosechar nueces con menos humedad y de que repunte el precio. Esto último, dijo, podría ocurrir a partir del Día de Acción de Gracias, fecha en la que se desplaza mucho producto en los Estados Unidos, por lo cual podría crecer la demanda de nuez mexicana.

Respecto a la calidad de la nuez cosechada en esta región, Alejandro Licón mencionó que hay comentarios encontrados de los productores, pues mientras que en algunas huertas no fue tan buena debido a la falta de fertilización, derivada de la insolvencia de los agricultores, en otras plantaciones se ha tenido éxito por la administración eficiente de los recursos.

Señaló que la cosecha, que inició el mes pasado, está comenzando a tener más auge porque el clima se está tornando un poco más fresco en las mañanas. Destacó que han observado un fenómeno extraño en las huertas: este año se está adelantando la apertura de los rueznos, lo que invita a iniciar antes con la recolección de las nueces.

También, como sucede cada año, la cosecha de nuez atrae a los ladrones de este producto, los agricultores se están coordinando con la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y la SEDENA, a fin de prevenir los robos por medio de inspecciones en carreteras y brechas.

El presidente del Sistema Producto Nuez indicó que los productores necesitan apoyarse más con las policías municipales, sobre todo en esta región centro sur, pues se ha sabido de algunas detenciones de personas a las que sorprendieron cargando nueces.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Donde se tiene el problema medular del robo de nuez, señaló Loya, es en los pequeños comercios que no están autorizados para comprar el producto. Estos establecimientos, dijo, no cumplen con los requisitos mínimos, como estar dados de alta en Hacienda, por lo cual no llevan un registro de quiénes son las personas a las que compran nuez.

Finalmente, Alejandro Licón aseguró que el robo hormiga representa un perjuicio importante para los productores, estimando que tan sólo en esta región se pierden de esta forma 1 mil 500 toneladas de nuez.