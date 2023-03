Fotógrafa que acompañaba a ciclista uruguayo que busca llegar a Alaska regresa a Meoqui

“A Fer de hace un año le diría que luche por sus sueños, que crea en ella, aún con todos los miedos que tenga, si su corazón así lo dicta que lo haga y que todo va estar bien”, expresó entre lágrimas la fotógrafa Fernanda Lem luego de regresar a su hogar en Meoqui por cuestión de trabajo, donde aseguró permanecerá un par de semanas para luego continuar su travesía al lado de Tabaré Alonso, con quien lleva más de 5 mil kilómetros recorridos.

En entrevista la fotógrafa oriunda de Meoqui reveló que este año en el que estuvo viajando es en el que más ha vivido emociones y sorpresas, de lo cual compartió que pedaleando le llegaban recuerdos de su familia, amigos y su mascota, y precisó: “extrañé la comida de mi mamá, un abrazo de mis padres, de mi hermana y el sacar a pasear a mi perrita Tuna”.

Fernanda salió de la comunidad de Lázaro Cárdenas en Meoqui hace un año y asegura que muchos comentaron que no podría si quiera llegar a esa localidad por su físico y baja estatura, por lo que señaló que no solo encontró fuerza en sus piernas para continuar pedaleando hasta Estados Unidos, sino en sus sueños y anhelos, logrando romper sus miedos.

“La anécdota que más me marcó fue cuando me vestí de astronauta, que viajé 40 kilometros yo sola en la carretera, tuve que regresar a trabajar y llegué al estado de Baja California Norte, pensé que no podría lograrlo y Tabaré estaba del otro lado diciéndome: “Vamos Fer tu puedes”, llegué a las Dunas que están en el valle de Mexicali, ahí fue que me di cuenta que tenía la fuerza para cargar mi bicicleta, para llevarla lo más alto de las dunas y poder ver el atardecer”, dio a conocer la fotógrafa meoquense.

Además, Fernanda mencionó que por primera vez pasó navidad fuera de su casa, ahora de una forma diferente en compañía de Tabaré, si bien comentó que es un recuerdo nostálgico, lo ve como un momento muy especial que contará en el libro que está escribiendo, en el cual plasmará todas estas aventuras que vivió y continuará disfrutando durante un año y medio más aproximadamente, hasta llegar a Alaska.