"He perdido totalmente el sentido de seguridad": Mya Nahomi a un año de que intentaran asesinarla

“Creo que yo ya el sentido de la seguridad lo he perdido totalmente, porque yo me sentía segura con él y me di cuenta que era todo lo contrario ¿Cómo me voy a sentir segura, a la deriva, con personas desconocidas? Afortunadamente ahorita yo estoy siendo vigilada y resguardada las 24 horas del día”.

Así se expresó la camarguense Mya Naomi Villalobos sobre su estado actual, esto un año después de que su expareja la apuñalara 47 veces, caso del cual se sigue un proceso judicial por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La joven de dieciocho años lucha para sanar de las secuelas de aquella agresión y como parte del proceso se ha dedicado a compartir su experiencia, como lo hizo este martes en el auditorio la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, donde habló ante decenas de alumnos de esta institución superior.

Mya Naomi relató parte de lo que vivió en la relación con su exnovio, en la cual dijo haber sido víctima primero de manipulación y hostigamiento, hasta llegar a la violencia física que derivó en la agresión ocurrida en octubre de 2022, para después comentar sobre el proceso que lleva actualmente y qué es lo que sigue.

“No es fácil, porque cuando ya estás en un nivel de mucha manipulación o mucha dependencia emocional, pues no puedes ver fácilmente que lo que estás pasando está mal… siempre buscas una justificación. Buscas la justificación, incluso echarte la culpa de las cosas que estás pasando”, reconoció.

Recordó que su relación con Érick David B, su ex pareja, comenzó el 13 de octubre de 2020 y finalizó casi dos años después, el 2 de octubre de 2022, con el hecho donde ella resultó severamente lesionada.

Durante el tiempo que duró su noviazgo, Mya identificó varias señales que la hicieron comprender que la relación era tóxica, pero cada vez que ella cobraba el valor para terminar, Érick David le rogaba y la convencía con palabras dulces de continuar. Además, ella se decía a sí misma que la relación podía salvarse.

Mya Naomi admitió que la experiencia la dejará marcada de por vida, pero manifestó que tiene la intención de seguir compartiendo sus vivencias para ayudar a otros.

“Ahora sí creo que apenas estoy esperando y me falta mucho, como les digo: esto no es mi pasado, es mi pasado, mi presente y mi futuro, es algo con lo que voy a estar toda la vida y que si ya Dios me dio la oportunidad de estar aquí, después de todo lo que pasó, yo voy a seguir compartiendo mi experiencia para tratar de ayudar a otras personas”, externó.

Lo más difícil en este proceso de sanación, reconoció, es resignarse a que jamás escuchará a su exnovio pedirle perdón por lo sucedido. En cambio, son muchas las personas que se han acercado a ella a pedir su consejo después de conocer su historia, lo cual consideró bueno porque ya está más informada sobre cualquier tipo de violencia.

Actualmente, Mya Naomi trata de sacar adelante sus estudios (cursa la carrera de gastronomía), pero para ella no es fácil porque su mente no está completamente lista para un proceso universitario. Tampoco se ha adaptado a ser vigilada todo el tiempo por las autoridades.

“Siento un poco de más de confianza; aunque sí es muy invasivo de mi privacidad, es algo a lo que me tengo que hacer a la idea”, sentenció.