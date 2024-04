Los candidatos se ven muy pequeños: presidente de Coparmex Delicias

Héctor Iracheta Lara, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana delegación Delicias consideró que los candidatos a la presidencia de la República no están a la altura de los retos que enfrenta el país, pues ninguno de ellos presentó un proyecto de nación durante el debate del domingo pasado.

“Se ven muy pequeños ante la grandeza de la sociedad y los retos del siglo XXI; pequeñitos. No veo un proyecto, no lo vi ahora en el evento llamado… debate; no lo vi. Vi nada más que personas que se pusieron a discutir entre ellos, a ver quién podía menos o a ver quién era más corrupto”, declaró Iracheta en rueda de prensa celebrada este martes.

La primera pregunta a la sociedad mexicana, planteó el presidente del sindicato patronal, fue qué ganó con el debate.

“Dicen que ganó fulano, mengano o zutano, a lo mejor sí, pero ¿qué ganamos nosotros? ¿Qué logramos, qué con eso se va a mejorar la educación o la salud?”, cuestionó nuevamente Héctor Iracheta, que señaló que no hubo ningún proyecto como lo marca el artículo 26 constitucional.

Recordó que dicho artículo establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática de desarrollo nacional, con la misma solidez y competitividad, señalando que ninguno de los candidatos se apegó a ello.

Ante la coyuntura electoral, el presidente de la Coparmex informó que entregarán a los candidatos un documento del Acuerdo por el Desarrollo de un México Inclusivo, que contiene veinte puntos que no significan un gasto más para el presupuesto federal.

“Significan, simple y sencillamente, echar a andar la Constitución, las leyes reglamentarias y los acuerdos de la sociedad, para hacer de este México lo que el siglo XXI nos está demandando”, precisó Iracheta Lara.

Destacó que uno de los puntos del Modelo de Desarrollo Inclusivo es la libertad de emprender, de invertir, de competir y de intercambiar bienes y servicios lícitos, dentro de un marco legal y ético, en pocas palabras, la libre empresa para crear un ambiente propicio para la inversión.