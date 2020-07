Once casos de Covid en Delicias

DELICIAS.- Otro aumento drástico en el número de casos confirmados de Covid-19 en el municipio se confirmò este martes por parte de la Secretarìa de Salud, la cual reportò once positivos que se sumaron a los 146 registrados en la víspera, mientras que en Meoqui habìa un total de 67 casos.

Se trata de la segunda alza considerable en lo que va desde el inicio del semáforo naranja en Delicias, donde el viernes pasado se dio a conocer un incremento de 27 casos en sòlo 24 horas.

Francisca Mercado Àvila, coordinadora del Comitè Municipal de Salud, señalò que este martes hay 157 casos confirmados y lamentò que este municipio estè entre los de mayor movilidad en el Estado, como lo señalò antier la propia Secretarìa de Salud a través del doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director de la zona norte.

Recordó que los contagios de coronavirus van de la mano con la movilidad de las personas, pues entre màs haya serà mayor el número de infectados, señalando que la semana pasada se registró un aumento súbito de 27 casos en un solo dìa.

“Hoy, de ayer a hoy, once casos màs, màs las pruebas que se hicieron ayer, que muy probablemente salgan positivas… es triste que la gente no haya entendido que el Covid no ha pasado, la pandemia aquí està y tenemos que seguir (con las recomendaciones)”, recalcò.

Señalò que con el semáforo naranja se le dio la oportunidad a los ciudadanos de salir a trabajar, pero siempre y cuando siguieran todas las medidas preventivas: sana distancia, uso del cubre bocas, lavado de manos, evitar los saludos de beso y mano, etcétera.

“La sana distancia y el cubre bocas son tan efectivos la verdad, que eso es bien importante para cualquier local… los locales abiertos tienen que tener un filtro sanitario, no pueden dejar entrar a personas sin cubre bocas y nosotros no podemos entrar a una tienda comercial si los dependientes no traen cubre boca”, reiterò.

Respecto a la ocupación hospitalaria volvió a expresar su preocupación por el número creciente de pacientes internados. Refirió que en el Hospital Regional hay siete personas por Covid y en la clínica del Seguro Social, al parecer, ya se tiene a 24 enfermos.

Finalmente recalcò que lo importante no es el número de camas en los nosocomios, sino el acatar las medidas preventivas para evitar el colapso de los sistemas de salud.





