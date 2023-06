Piden calma a los agricultores ante amenaza de vaciar las presas

Mariano Jáquez Gandarilla, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada unidad Conchos, pidió a los agricultores del distrito de riego mantener la calma, pues en el corto plazo no hay ninguna amenaza de vaciar las presas; sin embargo, señaló que el lunes habrá una reunión informativa sobre el modelo matemático por el cual se pretende justificar la extracción de agua de los embalses de Chihuahua.

Jáquez Gandarilla comentó que la tarde del martes un grupo de agricultores se inquietó por las maniobras que realiza la Comisión Nacional del Agua en la red de canales, las cuales son propias de este ciclo agrícola, pues pensaron que se estaba trasvasando líquido hacia el río Bravo.

Señaló que lo anterior obedeció a la desinformación, por lo que se celebrará una reunión el próximo lunes, en las instalaciones del módulo 5, para explicar a los productores lo que está sucediendo realmente respecto al modelo matemático.

El presidente de la SRL Conchos alertó que está muy latente la amenaza de que, en los próximos años, se abran las presas para enviar el agua hacia Tamaulipas, pues el Consejo de Cuenca del Río Bravo quiere implementar el modelo matemático para justificar los trasvases.

“Vamos a informar a la gente cómo está todo este proceso y pues que tengan tranquilidad, ahorita no hay una amenaza de que se lleven el agua este año. Como siempre he dicho yo en todas las declaraciones que dado: la amenaza viene para el año 2025 y ojalá que podamos resolver este problema y no dejárselo a los nuevos presidentes que vienen”, externó.

Nuevamente, Mariano Jáquez advirtió que se está poniendo en juego el agua concesionada a los productores agropecuarios, por lo que esperan encontrar una solución.

Dijo que hay bastante preocupación entre los agricultores del distrito, quienes atravesaron por dos ciclos restringidos por la escasez de agua en las presas, esto derivado de la sequía que afectó al estado en 2020 y 2021.

“Y esto ya nos quedó un mal sabor de boca y esperemos no vuelva a ser algo así como hace tres años; esperemos que no vuelva, para eso tenemos que estar trabajando unidos todo el sector agrícola; no desgastarnos desde ahorita, ya que llegue el tiempo tendremos que convocar a los agricultores que quieran sumarse a la batalla”, exhortó.

Por último, reafirmó que los trabajos realizados en la red de canales de riego son normales en esta temporada, por lo que pidió a los productores no desgastarse.