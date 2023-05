Reducen participaciones federales a Delicias

DELICIAS.- Jesús Valenciano García, presidente municipal, confirmó que habrá una reducción en las participaciones del Gobierno Federal para el municipio, cuyo monto dijo desconocen aún, pero adelantó que su administración deberá de “apretarse el cinturón”.

En rueda de prensa, el alcalde comentó lo anterior, mencionando que el director de Finanzas y Administración del municipio se mantiene en comunicación con el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José Granillo.

“La verdad es algo que no alcanzamos a entender. Si bien es cierto lo que acaba de anunciar el Secretario de Hacienda lo reciben ellos como noticia, literal eso nos va a pegar también en cascada a los municipios: 60 por ciento por ahí, más o menos, lo asume el estado, pero el resto se va a dividir entre los municipios de manera ponderada”, expuso.

El edil aceptó que todavía no tiene toda la información precisa sobre el tema, pues dijo desconocer en qué partida y a cuánto asciende el monto del recurso que se recortará al municipio, pero anticipó que será necesario ajustar el gasto corriente. Mencionó que las luminarias nuevas, instaladas a finales del 2022, ya estaban representando un ahorro que hubiera permitido realizar obras, pero ahora con el recorte servirá para compensar lo que dejará de recibir Delicias de participaciones.

Señaló que en el caso del impuesto conocido como IEPS, no llegó al municipio el recurso que se había estimado desde el año pasado, como tampoco lo hará lo que corresponde a este 2023. Estimó que, durante todo el año, a la administración municipal le recortarán entre 8 y 10 millones de pesos, lo cual no es poco.

No obstante, el presidente municipal resaltó que desde el inicio de su trienio se empezó a poner orden en las finanzas del municipio, pues se ha hecho un gasto más eficiente de los recursos públicos.

“Y bueno, nos toca seguir respaldando a la gobernadora Maru Campos, de seguir apretándonos el cinturón, y al final del día atender las necesidades básicas que nos pide la ciudadanía”, manifestó Valenciano.

Asimismo, expresó que espera que el Gobierno Federal recapacite, pues la fórmula es sencilla: de cada peso recaudado por la Federación en Chihuahua, se le devuelven al estado entre 38 y 42 centavos en promedio.

“Nosotros aspirábamos a que fuera al menos el 50 por ciento de lo que se llevan, 50 centavos; pero ahorita no sólo eso, sino están distrayendo el recurso para otro tipo de actividades, no sé… se acabó el fondo de las becas de los ninis, de los que no estudian ni trabajan, o requieren más lana para el Tren Maya, más lana para Dos Bocas ¡Pues le pegan a los municipios!”, reprochó el alcalde.

Expresó que la situación es preocupante, reiterando que espera un reajuste en los cálculos hacendarios y que no perjudique a los primeros respondientes de la ciudadanía, que son los más de 2 mil 400 municipios del país.