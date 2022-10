Revertirán donaciones de terrenos en Delicias por incumplimiento de reglas de operación

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología revertirá la donación de un número indeterminado de terrenos en este municipio, debido a que sus poseedores están incumpliendo con las reglas de operación, ya que algunos de los predios están todavía como lotes baldíos, mientras que otros se vendieron de forma ilegal.

Sergio Carrera Hernández, delegado regional de la dependencia, dio a conocer que el programa se aplicará en las colonias donde el gobierno del estado ha otorgado terrenos. En el municipio de Delicias concretamente, se comenzará varios predios ubicados en la colonia Revolución.

Explicó que los posesionarios de estos terrenos no están respetando las reglas de operación, ya que no han fincado o tienen algo de obra negra pero desde hace varios años no se ha seguido construyendo.

“Ya han pasado aproximadamente tres, cinco, seis años, y están incumpliendo con reglas de operación, y pues están quitándoles la oportunidad a una familia que en verdad necesita el terreno, y es por lo cual vamos a proceder con los revertimientos, legalmente, para otorgárselos a personas que nosotros tenemos en nuestros listados, en el sistema, que han esperado durante mucho tiempo”, expuso.

Carrera Hernández dijo no tener el dato exacto de cuántos terrenos en este municipio podrían pasar nuevamente a manos del gobierno estatal, pero señaló que a partir del lunes se dedicará a corroborarlo personalmente.

Sin embargo, aclaró que los posesionarios tienen todavía la oportunidad de solucionar su situación, siempre y cuando sean ellos a quienes se les asignó el terreno, porque la delegación se ha percatado de casos de personas que están lucrando con los predios, lo cual no es viable porque es una ayuda del gobierno para que los ciudadanos tengan una vivienda digna.

“No se me hace viable que haya un contrato de compra- venta elevado, siendo que se les asigna el costo y aquí es algo simbólico, se pudiese decir, porque es una ayuda que se está dando de gobierno de no hace mucho tiempo”, reiteró el funcionario.

Indicó que las personas poseedoras de los terrenos pueden acudir a las oficinas de la delegación regional, ubicadas en el edificio Lerdo de Tejada, donde podrán regularizar. De igual forma, la dependencia estatal apoyará en la escrituración de los predios.

Por último, Sergio Carrera mencionó que se ha estado notificando a los posesionarios de predios donados para conminarlos a que arreglen su situación, destacando que algunos sí han ido a regularizar su propiedad y a escriturarla.