Se agotan pruebas Covid en Delicias

DELICIAS.- Tras la ola de contagios por Covid- 19, este fin de semana se agotaron las pruebas rápidas para la detección del virus, tanto en instituciones de salud del sector público como en laboratorios privados, afirmó Francisca Mercado Ávila, coordinadora de Salud Municipal.

La funcionaria explicó que la escasez de pruebas de Covid se debe a que no hay existencias en las empresas que las producen en las ciudades principales del país, lo cual se reflejó desde el sábado en este municipio.

“No hay pruebas ni en los laboratorios particulares; ahorita están de faltantes las pruebas en los laboratorios que las producen en Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua. No han conseguido. Yo acabo de hablar ahorita al laboratorio y me dicen: no hemos conseguido pruebas, doctora, están como faltante”, comentó.

Igualmente, señaló que en las instituciones oficiales de salud sólo practican la prueba a los pacientes que presentan muchos síntomas y requieran de hospitalización, a fin de saber si serán canalizados al área Covid u otra área.

“La gente ahorita que tenga síntomas, como si tiene catarro, si tiene tos, dolor de garganta, malestar general, es preferible que se quede en su casa y haga un aislamiento de cinco días. Si no tiene síntomas más fuertes o dificultad para respirar, váyase a su casa, estese cinco días y luego ya veremos si se consigue la prueba o no”, recomendó.

Mercado Ávila expuso que las personas sintomáticas desconocen si traen un cuadro gripal o están contagiadas de Covid, por lo cual reiteró la invitación al confinamiento, porque afuera del Hospital Regional y de la clínica 11 del Seguro Social se han formado largas filas de pacientes que no guardan la sana distancia.

Recordó a la población que este lunes inició oficialmente el semáforo naranja, por lo cual nuevamente hizo el llamado a no confiarse aunque se cuente con el esquema de vacunación completo.

Asimismo, pese a que la variante Ómicron del coronavirus no provoca malestares graves, de todas formas se presentan síntomas en las personas contagiadas, quienes deben ausentarse del trabajo por este motivo.

“Yo creo que ahorita las personas han hecho o hemos hecho mucha desidia porque ya están vacunados, pero creo que es muy importante que nos sigamos cuidando, es muy importante que detengamos el virus”, subrayó.