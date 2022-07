Solicitarán prórroga para asignación de volumen de presas La Boquilla y Francisco I. Madero

Debido a que las presas La Boquilla y Francisco I. Madero permanecen en niveles bajos de almacenamiento, los usuarios del Distrito de Riego 005 podrían solicitar una prórroga para la asignación de los volúmenes de agua del próximo año, en espera de que las lluvias se generalicen y haya escurrimientos hacia los vasos.

Rogelio Ortiz Alvarado, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada unidad Conchos, señaló que no es posible hacer la petición de volúmenes para el ciclo agrícola de 2023, pues tales volúmenes no existen, a menos que empiece a llover en los próximos días y semanas.

Explicó que el reglamento del distrito de riego establece que, en el mes de octubre, se debe presentar la solicitud de volumen, pero se pedirá una prórroga como se ha hecho en años anteriores en los cuales se retrasaron las lluvias, esperándose que éstas se presenten durante los meses de agosto y septiembre.

Aunque los porcentajes de almacenamiento de las presas La Boquilla y Francisco I. Madero son bajos, del 20.1 y 30.7 por ciento respectivamente, en otros años se han tenido mínimos históricos, como sucedió en 1994, lo cual provocó que el año siguiente no hubiera ciclo agrícola.

“Esperemos no llegar a esos números, desde luego no es conveniente para nadie y, bueno, la esperanza que tenemos es que haya captaciones muy altas; históricamente así se ha manejado en esta zona la expectativa de captación de volúmenes y este año no será la excepción”, aseguró Rogelio Ortiz.

Este miércoles, la presa de La Boquilla almacenaba un volumen de 572.487 millones de metros cúbicos, y “Las Vírgenes” 102.348 millones de metros cúbicos.

Cabe mencionar que se está estudiando la posibilidad de cerrar los dos embalses antes de lo programado, pero la decisión será tomada de manera colegiada por el Comité Hidráulico, integrado por funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y presidentes de los módulos y asociaciones de riego.

Hasta este miércoles, ninguna de las presas que dan vida al distrito de riego ha tenido captaciones significativas de agua que superen al gasto de extracción y les permitan recuperar almacenamiento.

No obstante, se mantienen los pronósticos de precipitaciones pluviales en la región centro sur del estado, las cuales podrían generar escurrimientos hacia las fuentes de almacenamiento.